Іран пригрозив "повномасштабною війною": що розгнівало Тегеран

Ізраїль / © Associated Press

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Можливе втручання Сполучених Штатів Америки в конфлікт на Близькому Сході стане приводом “для повномасштабної війни в регіоні”.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаель Багаеї, повідомляє Sky News.

Заява з Тегерана з’явилася на тлі повідомлень про те, що нібито американський лідер Дональд Трамп обмірковує можливість підтримати Ізраїль і завдати ударів по іранських ядерних обʼєктах.

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“Будь-яке втручання США стане причиною для розв'язування повномасштабної війни в регіоні”, — наголошує Багаеї.

На запитання, чи вважає очільник іранського МЗС, що Вашингтон може контролювати свого союзника Ізраїль, Багаеї відповів: “Не зовсім”.

Своєю чергою посол Ірану в ООН Алі Бахрейні також заявив: Тегеран повідомив Штати про те, що рішуче відреагує, якщо ті безпосередньо втручатимуться в кампанію Ізраїлю.

“Ми не будемо виявляти жодного небажання захищати наш народ, безпеку та землю — ми відповімо серйозно та рішуче, без стримувань”, — сказав дипломат.

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Заклик Трампа до “беззастережної капітуляції” Бахрейні назвав “абсолютно невиправданим і дуже ворожим”. Крім того, Іран вважає Штати “співучасником дій Ізраїлю”.

“Ми не можемо їх ігнорувати. Ми пильно стежимо за словами Трампа. Ми врахуємо їх у наших розрахунках та оцінках”, — додав Бахрейні.

Нагадаємо, президент Ізраїлю Ісаак Герцог заявив, що в Єрусалима “не було іншого вибору”, окрім як напасти на Іран, адже Тегеран “драматично” просувався до створення ядерної бомби.

Тим часом верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї після серії ударів Ізраїлю пригрозив, що “битва починається”. Ба більше, за його словами, Тегеран не виявить “жодного милосердя”.

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Тим часом The New York Times з посиланням на американських чиновників, які ознайомилися зі звітами розвідки, повідомило, що Іран підготував ракети для ударів по американських базах на Близькому Сході, якщо Штати приєднаються до атаки Ізраїлю.

Дата публікації 07:01, 18.06.25 Кількість переглядів 67 Бої на Близькому Сході: чи готовий Трамп вдарити по Ірану?