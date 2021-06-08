Іран розпочав виплати компенсацій родичам жертв катастрофи українського літака під Тегераном

За кожного з загиблих має бути виплачено 150 тисяч доларів родинам жертв трагедії

Іранське посольство в Україні заявило про старт виплат компенсацій родичам жертв катастрофи літака МАУ поблизу Тегерана.

Про це йдеться на сторінці іранського посольства у соцмережі Facebook.

"Уряд затвердив постанову, згідно з якою, за кожного з загиблих, має бути виплачено 150 тисяч доларів родинам загиблих – як іноземним, так і іранським громадянам, згідно з нормами відносно права спадку. До цього часу дехто з родичів загиблих уже прибув та отримав компенсації", - читаємо у повідомленні.

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Водночас Іран висловив критику діям міжнародної групи з координації допомоги жертвам катастрофи МАУ за те, що вона нібито намагається політизувати питання виплати компенсацій.

"Політизація спеціалізованих питань чинить шкоду всім, не лише Ірану, Україні тощо", - заявили іранські дипломати.

Проте раніше Україна відкинула односторонню пропозицію Ірану сплатити 150 тисяч доларів компенсації за кожного загиблого на облавку збитого над Тегераном в січні минулого року українського Боїнга.

Нагадаємо, що:

Вранці 8 січня у столиці Ірану Тегерані розбився український пасажирський літак авіакомпанії МАУ, який виконував рейс "Тегеран-Київ". На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, ніхто не вижив. Увесь екіпаж, а також два пасажири були громадянами України.

пасажирський літак авіакомпанії МАУ, який виконував рейс "Тегеран-Київ". На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, ніхто не вижив. Увесь екіпаж, а також два пасажири були громадянами України. Спочатку причиною авіакатастрофи іранці називали технічну несправність літака. Однак вже увечері 9 січня стало відомо, що український Боїнг був помилково збитий Іраном одразу після зльоту з аеропорту Тегерана.

Іраном одразу після зльоту з аеропорту Тегерана. Вранці 11 січня Іран офіційно заявив, що ракета "земля-повітря" збила літак МАУ, а трагедія сталася через "людський фактор".

збила літак МАУ, а трагедія сталася через "людський фактор". Влада Ірану переконувала, що у комплексі ППО, яким був збитий літак МАУ в Ірані, були порушені налаштування, і це нібито призвело до похибки в даних під час виявлення літака. Україна з цією версією не погоджувалася.

не погоджувалася. У жовтні Іран взяв на себе всю відповідальність за збиття.

Новини України: пропозицію Ірану сплатити компенсації за загиблих на облавку "Боїнга" відкинули

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