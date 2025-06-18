Іран спростував заяви про зв'язок з Трампом: "Жоден з нас не плазуватиме перед Білим домом"

Іран звинувтив Трампа у брехні та розпалюванні війни / © ТСН.ua

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Іранська місія при Організації Об’єднаних Націй категорично відреагувала на нещодавню заяву Дональда Трампа про те, що Тегеран нібито намагався зв’язатися з Вашингтоном. Іран спростував будь-які подібні спроби, різко засудивши як ці твердження, так і погрози Трампа на адресу Верховного лідера Ірану.

Про це повідомляє Sky News.

У письмовій заяві місії Ірану при ООН рішуче йдеться: «Жоден іранський чиновник ніколи не плазуватиме біля воріт Білого дому». Цим Тегеран спростовує заяви Трампа, які він зробив раніше.

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Далі в заяві міститься різка критика на адресу колишнього президента США: «Єдине, що огидніше за його брехню, — це його боягузлива погроза „усунути“ верховного лідера Ірану».

Іранська сторона чітко дала зрозуміти свою позицію щодо можливих переговорів: «Іран НЕ веде переговори під примусом, НЕ прийматиме миру під примусом і, звичайно ж, НЕ вестиме переговори з колишнім підпалювачем війни, що чіпляється за свою актуальність».

Закінчується заява рішучим попередженням: «Іран відповість на будь-яку загрозу контрзагрозою, а на будь-які дії — відповідними заходами».

Ця різка риторика підкреслює глибоку напруженість у відносинах між Іраном та США, особливо після заяв Дональда Трампа, що періодично лунають на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

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Нагадаємо, Трамп уникає прямої відповіді щодо можливого удару по Ірану. За його словами, «ніхто не знає, чи буде цей удар здійснено».