Іран відхрестився від своїх безпілотників і нібито виступає проти війни: заява

Твердження про використання іранських безпілотників в Україні неправдиві.

Про це йдеться в заяві, яка опублікована на сайті МЗС Ірану.

"Політична та військова делегації Ірану та України мали провести другу зустріч. Але деякі західні сторони лише висувають заяви, не підтверджуючи їх доказами. Захід повинен припинити цю марну гру. Іран підтримує мир і виступає проти війни", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше Іран заявив про створення ракети великої дальності, вона може летіти на 1650 км.

Зауважимо, що за даними ЗМІ , Іран, імовірно, модифікує ударні безпілотники, які він надає Росії, щоб вибухові боєголовки могли завдати максимальної шкоди інфраструктурним цілям в Україні.

Видання The Wall Street Journal повідомляло, що Москва та Тегеран розробляють попередні плани щодо виробництва безпілотників іранського виробництва в Росії.

Читайте також:

В це важко повірити: подивіться, як і хто насправді збиває "іранські мопеди"