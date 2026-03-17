Зображення Моджтаби Хаменеї / © Getty Images

Новий верховний лідер Ірану аятола Моджтаба Хаменеї офіційно відкинув пропозиції щодо мирного врегулювання конфлікту. Він заявив, що переговори почнуться лише після поразки США, Ізраїлю та виплати компенсацій.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на іранського посадовця.

За словами іранського посадовця, Хаменеї відмовився підтримати пропозиції щодо деескалації, які були передані Тегерану через посередників. Посадовець повідомив, що новий верховний лідер Ірану відкинув ініціативи зі зниження напруженості, наголосивши, що Ізраїль і США мають спочатку бути «поставлені на коліна».

Хаменеї провів першу нараду з питань зовнішньої політики після свого призначення та зайняв «дуже жорстку і рішучу» позицію щодо відповіді Сполученим Штатам та Ізраїлю. Водночас співрозмовник не уточнив, чи був він присутній особисто, чи долучився дистанційно.

Посадовець зазначив, що дві країни-посередниці передали іранському МЗС пропозиції щодо «зниження напруженості або припинення вогню зі Сполученими Штатами». Деталі цих ініціатив і самі посередники не розкриваються.

У відповідь верховний лідер заявив, що наразі «не час для миру, доки Сполучені Штати та Ізраїль не будуть поставлені на коліна, не визнають поразку і не виплатять компенсації».

Війна США з Іраном — сторони відмовляються припиняти конфлікт

Нагадаємо, напередодні Reuters із посиланням на джерела в Білому домі повідомило, що адміністрація президента США Дональда Трампа та Іран відкинули дипломатичні зусилля союзників, готуючись до затяжної війни. Штатипродовжують удари по експорту нафти (зокрема по острову Харг), а Хаменеї тримає Ормузьку протоку закритою та погрожує сусідам. Через фактичну зупинку судноплавства у протоці світові ціни на нафту рекордно зросли, а кількість жертв конфлікту вже перевищила 2000 осіб.

Напередодні очільник МЗС Ірану Аббас Арагчі спростував заяви Трампа про те, що Тегеран нібито просив про переговори чи припинення вогню, наголосивши на готовності країни до тривалої оборони. Він відкинув тезу про «війну на виживання», назвавши позицію Ірану стабільною, а дії — захистом від агресії.

За даними видання Axios, спецпосланець президента США Стів Віткофф та Арагчі відновили прямий зв’язок через текстові повідомлення щодо припинення вогню. Попри спростування іранського міністра цих контактів, американська сторона та Трамп підтвердили факт спілкування. Американський лідер готовий до переговорів про інтеграцію Ірану у світовий ринок в обмін на нафтовий експорт, але скептично оцінює спроможність Тегерана домовлятися через невизначеність у керівництві після смерті попереднього верховного лідера.