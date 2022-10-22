Іран відреагував на заклики розслідувати постачання безпілотників Росії

Іран заявив, що розслідування постачання Росії дронів-камікадзе є "хибним і безпідставним".

Іран рішуче засуджує заклик Франції, Німеччини та Великобританії до ООН розслідувати постачання дронів-камікадзе Росії, які вона використовує для ударів по території України.

Про це пише Reuters.

Представник МЗС Ірану Насер Канаані заявив, що заклик до розслідування є "хибним і безпідставним", тому Канаані "рішуче відкиув та засудив" такі звинувачення.

"Уряд Ісламської Республіки Іран, прагнучи захистити свої національні інтереси та захистити права шляхетного іранського народу, залишає за собою право реагувати на будь-які безвідповідальні дії", - заявив Канаані.

Він додав, що Іран без вагань захищатиме інтереси свого народу.

Крім того, президент Ірану Ібрагім Раїсі зухвало відповів на звинувачення у продажу військового озброєння. Мовляв, Іран сьогодні є "популярним експортером зброї". Раїсі додав, що під час його нещодавніх поїздок за кордон, зокрема до Нью-Йорку на Генеральну Асамблею ООН, "люди підходили з проханням продати їм військову продукцію".

"Я запитав їх: "Чому ми?" Вони сказали, що "ваша (зброя - ред.) краща", - сказав Раїсі.

Нагадаємо, Росія також вимагає від ООН не розслідувати закупки нею іранського озброєння і традиційно вдається до брехні і шантажу.

Росія шантажує ООН, щоб не розслідувала купівлю іранських дронів

Допомога Росії від Ірану

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що Росія отримала від Ірану 1700 безпілотників. Втім, сам Іран вперто це заперечує. Однак у США звинувачують країну у брехні.

Крім того, з'явилася інформація про те, що інструктори з Ірану допомагають росіянам запускати дрони з тимчасово окупованих Криму та Херсонщини.

Тим часом в Ірані заявляють, що постачання до агресорки Росії військового озброєння, зокрема і дронів-камікадзе "Shahed-136", нібито не відповідає дійсності. Мовляв, такі заяви "засновані на хибній інформації та упереджених припущеннях".

Своєю чергою, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова передати кожній країні Євросоюзу уламки використаних Росією іранських дронів-камікадзе як доказ причетності Ірану до жорстокої війни РФ проти України.

Це призвело до того, що Рада ЄС ухвалила список санкцій проти трьох громадян Ірану та одного підприємства за постачання дронів-камікадзе Росії.

Крім того, Велика Британія також запровадила нові санкції проти Ірану за постачання до Росії дронів-камікадзе, які використовуються для атак українських міст.

Читайте також: