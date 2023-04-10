Іран випробовує новий дрон-камікадзе з 50 кг боєприпасів

Сухопутні війська Корпусу вартових Ісламської революції розробили новий безпілотник-смертник, який може підривати цілі в радіусі 450 кілометрів.

Очільник організації Дослідження та самозабезпечення джихаду Сухопутних Сил КВІР генерал Алі Кухестані сказав, що новий безпілотний літальний апарат під назвою «Me’raj-532» пройшов успішні випробування.

Про це пише Tasnim.

За його словами, дрон-самогубець оснащений поршневим двигуном і може подолати відстань 450 кілометрів в один бік.

Безпілотник може злітати з автомобіля, має робочу висоту 12 000 футів (близько 3,6 км - ред.) і може залишатися в повітрі до 3 годин, додав генерал, зазначивши, що він може вражати цілі з високою точністю боєголовкою вагою 50 кілограмів.

Фото: tasnimnews.com

Генерал Кухестані також заявив, що Me’raj-532 можна зібрати та підготувати до польоту легко та швидко, що є підхожим варіантом для швидкого реагування.

Він також оприлюднив плани залучити більше нових бойових, навчальних і безпілотних літальних апаратів-самогубців для різних місій, які виконують підрозділи сухопутних сил КВІР.

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Раніше стало відомо, що Росія почала отримувати регулярні поставки "шахедів".

Нагадаємо, президент Американського університету в Києві і радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Ден Райс розповів, чи надішле Іран Росії балістичні ракети.

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