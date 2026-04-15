ТСН у соціальних мережах

Іран висловився про капітуляцію перед США

Іран надав сигнал, що проти тиску Сполучених Штатів.

Президент Ірану.

Президент Ірану. / © Associated Press

Іран прагне не війни, а діалогу. Будь-яка спроба Сполучених Штатів Америки змусити Тегеран здатися «приречена на провал».

Про це заявив іранський президент Масуд Пезешкіан, повідомляє The Guardian.

З його слів, Іран не прагне «війни чи нестабільності». Мовляв, країна «завжди» прагнула до «конструктивної взаємодії з різними країнами».

«Однак будь-яка спроба нав’язати свою волю чи змусити країну капітулювати приречена на провал, і іранська нація ніколи не прийме такий підхід», — наголосив Пезешкіан.

Війна в Ірані — останні новини

Президент США Дональд Трамп анонсував новий раунд переговорів з Іраном. З його слів, вони можуть відбутися вже протягом найближчих двох днів. Одним із майданчиків розглядають столицю Пакистану.

Своєю чергою, віцепрезидент США Джей Ді Венс після провалу переговорів з Іраном заявив, що «м’яч на їхньому полі». Подальший розвиток ситуації залежить від дій Тегерана, наголосив він.

The Telgraph пише про те, що Ер-Ріяд посилив дипломатичний тиск на Вашингтон. Саудівська Аравія вимагає, аби Білий дім зменшив військову активність проти Ірану. Адже Тегеран може відповісти ударами по ключових морських маршрутах і завдати серйозного удару по світовій енергетиці.

Дата публікації
Кількість переглядів
1555
