- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 1555
- Час на прочитання
- 1 хв
Іран висловився про капітуляцію перед США
Іран надав сигнал, що проти тиску Сполучених Штатів.
Іран прагне не війни, а діалогу. Будь-яка спроба Сполучених Штатів Америки змусити Тегеран здатися «приречена на провал».
Про це заявив іранський президент Масуд Пезешкіан, повідомляє The Guardian.
З його слів, Іран не прагне «війни чи нестабільності». Мовляв, країна «завжди» прагнула до «конструктивної взаємодії з різними країнами».
«Однак будь-яка спроба нав’язати свою волю чи змусити країну капітулювати приречена на провал, і іранська нація ніколи не прийме такий підхід», — наголосив Пезешкіан.
Війна в Ірані — останні новини
Президент США Дональд Трамп анонсував новий раунд переговорів з Іраном. З його слів, вони можуть відбутися вже протягом найближчих двох днів. Одним із майданчиків розглядають столицю Пакистану.
Своєю чергою, віцепрезидент США Джей Ді Венс після провалу переговорів з Іраном заявив, що «м’яч на їхньому полі». Подальший розвиток ситуації залежить від дій Тегерана, наголосив він.
The Telgraph пише про те, що Ер-Ріяд посилив дипломатичний тиск на Вашингтон. Саудівська Аравія вимагає, аби Білий дім зменшив військову активність проти Ірану. Адже Тегеран може відповісти ударами по ключових морських маршрутах і завдати серйозного удару по світовій енергетиці.