Іран висунув Україні нову вимогу після удару по судну: що заявили

Іран / © Associated Press

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Тегеран вимагає відшкодувати збитки за удар по їхньому судну, хоча стверджує, що Україна назвала цей напад випадковістю.

Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі за результатами розмови з очільником МЗС України Андрієм Сибігою.

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Як стверджує іранський посадовець, під час переговорів український дипломат нібито переконав його у відсутності наміру ескалації та випадковості атаки.

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«Мене запевнив український міністр закордонних справ Андрій Сибіга, що напад на іранське судно був ненавмисним і Україна не прагне ескалації», — повідомив Арагчі.

Попри це, у Тегерані заявили, що категорично не збираються залишати інцидент поза увагою, та наполягають на матеріальному відшкодуванні.

«Іран також не прагне ескалації, але чітко дав зрозуміти, що будь-який напад на наших громадян чи інтереси є неприйнятним. Має бути відшкодування за завдані збитки», — додав очільник МЗС Ірану.

Допис посадовця. / © скриншот

Іран погрожує атакувати Україну — останні новини

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Ірану звинуватило Україну в атаці на іранське буцімто «торговельне судно» в Каспійському морі та заявило про можливість «розширення вогню війни».

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Пізніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі звинуватив президента України Володимира Зеленського в атаці на судно. Він заявив, що вона нібито була здійснена «за наказом Ізраїлю».

Через це міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів переговори з очільником МЗС Ірану Аббасом Арагчі. Він запевнив Іран, що всі дії України спрямовані виключно на захист нашої країни від російської агресії і ніколи не мали на меті атакувати цивільні судна чи людей.

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