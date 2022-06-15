Іран, який під санкціями 40 років, веде три регіональні війни та створює ядерну зброю – Арестович

Іран, який під санкціями 40 років, веде три регіональні війни та створює ядерну зброю – Арестович

Іран під всіма видами санкцій будує власну ядерну програму і веде три регіональні війни.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович сумнівається в ефективності санкцій Заходу проти Росії. Як приклад, він навів Іран.

Про це Арестович розповів у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

За його словами, на Заході не розуміють, що геоекономіка не може перемогти геополітику. Представник ОП нагадав, що Іран перебуває від 1979 року під дуже серйозними санкціями – уже понад 40 років. Незважаючи на санкції, Іран:

має власну військову промисловість;

будує власну ядерну програму;

веде три регіональні війни.

"Набагато серйознішими і тривалішими, ніж санкції проти путінського режиму. Так от – Іран досі має власну військову промисловість. І Іран під всіма видами санкцій будує власну ядерну програму. А найголовніше – веде три регіональні війни: у Ємені, Іраці і Сирії, докладаючи неприємностей таким державам, як коаліція країн Перської затоки, Ізраїлю, США, Британія та ЄС одночасно. А Росія не Іран – побільше буде. То скільки ж діятимуть ці західні санкції, якщо після 40 років Іран успішно веде три війни, має власну військову промисловість і навіть супутники у космос запускає. Тому санкції – це добре, але я не дуже у них вірю. Я вірю у просте фізичне набиття пики на полі бою, і ми можемо це зробити", – вважає Арестович.

Раніше Олексій Арестович розповів, як формуються запити щодо зброї.

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