Іран збрехав навіть у визнанні постачання безпілотників до Росії - Зеленський

Президент наголосив, що ніхто з терористів чи їхніх спільників не залишиться непокараним.

З’явилися повідомлення з Ірану, від офіційних представників. Там вирішили визнати, що таки постачали безпілотники для російського терору. Але й у цьому визнанні вони збрехали.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський 5 листопада у вечірньому зверненні до українців.

"Ми щодобово збиваємо іранські дрони мінімум по десять штук, а іранський режим стверджує, що нібито дав небагато і ще до початку повномасштабного вторгнення. Тільки протягом одного вчорашнього дня було знищено 11 «Шахедів». Ми точно знаємо, що іранські інструктори вчили російських терористів користуватися дронами, а в Тегерані про це взагалі мовчать", - зазначив він.

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Зеленський наголосив, якщо в Ірані й надалі брехатимуть про очевидне, то це означає, що світ докладатиме ще більше зусиль, щоб розслідувати терористичну співпрацю російського та іранського режимів і те, чим Росія платить Ірану за таке спільництво.

"Не буде такого в сучасному світі, щоб хтось із терористів чи їхніх спільників залишився непокараним", - підсумував президент.

Нагадаємо, у МЗС України відреагували на зізнання Ірану у постачанні бойових дронів до Росії.

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