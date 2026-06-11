Іран зробив гучну заяву після нічних ударів США: деталі

Тегеран.

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Іран заявив, що удари Сполучених Штатів Америки роблять припинення вогню «практично безглуздим».

Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ країни, пише The Guardian.

Тегеран засудив нічні американські удари по столиці. В Ірані наголошують, що це зводить нанівець припинення вогню від 8 квітня.

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«Незаконні та злочинні напади США останніми годинами є не лише кричущим порушенням Статуту Організації Об’єднаних Націй та основоположних норм міжнародного права щодо поваги до національного суверенітету та територіальної цілісності держав, але й практично позбавили сенсу припинення вогню», — йдеться у повідомленні.

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Вночі США почали завдавати нових ударів по Ірану в межах заявленої самооборони — вони є «відповіддю на невиправдану та безперервну агресію Ірану». В американському Центральному командуванні заявили, що атаковано кілька цілей «за вказівкою головнокомандувача».

Перед початком нової атаки президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пригрозив наслідками Ірану, який «занадто довго» затягує переговори. Окрім того, очільник Білого дому наголосив, що іранських ВМС і ВПС «більше не існує, бо вони повністю розгромлені».

В ніч проти 10 червня Іран здійснив запуск ракет і безпілотників у напрямку американських баз на Близькому Сході. Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив про це після повідомлень про початок ударів у відповідь на збиття американського гелікоптера.

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