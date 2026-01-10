Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга / © Associated Press

Реклама

Київ вважає, що іранський режим демонструє однакову зневагу до людського життя як за своїми кордонами, озброюючи Москву, так і всередині країни, жорстоко придушуючи громадянський спротив.

Відповідну заяву міністр закордонних справ України Андрій Сибіга опублікував у мережі X.

Єдина природа зла

Очільник МЗС наголосив, що дії Тегерана не можна розглядати окремо.

Реклама

«Підтримка Іраном агресивної війни Росії проти України та репресії проти власних громадян є складовими тієї самої політики насильства та неповаги до людської гідності», — зазначив дипломат.

Він підкреслив, що іранці мають право на базові свободи: доступ до інформації, свободу зібрань та безпеку.

Досвід України та заклик до санкцій

Сибіга нагадав, що Україна має моральне право робити такі заяви, адже сама пройшла шлях боротьби з диктатурою.

«Як країна, що в минулому подолала тоталітарне та авторитарне правління, чинила опір репресіям і відстояла свій демократичний вибір, Україна понад усе цінує громадянські права; відтак ми закликаємо іранську владу утриматися від насильства проти протестувальників», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Міністр закликав світ не обмежуватися словами стурбованості. Київ вимагає розглянути можливість «посилення тиску на іранський режим» за сукупність його злочинів: як проти власного народу, так і за співучасть у війні проти України.

Нагадаємо, ситуація в Ірані залишається нестабільною та потенційно небезпечною для іноземців. У МЗС закликали українців негайно покинути цю країну.