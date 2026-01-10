- Дата публікації
Іранці заслуговують на нормальне життя без страху — в МЗС України зробили заяву
Україна офіційно засудила насилля іранської влади проти протестувальників та закликала міжнародну спільноту до рішучих дій.
Київ вважає, що іранський режим демонструє однакову зневагу до людського життя як за своїми кордонами, озброюючи Москву, так і всередині країни, жорстоко придушуючи громадянський спротив.
Відповідну заяву міністр закордонних справ України Андрій Сибіга опублікував у мережі X.
Єдина природа зла
Очільник МЗС наголосив, що дії Тегерана не можна розглядати окремо.
«Підтримка Іраном агресивної війни Росії проти України та репресії проти власних громадян є складовими тієї самої політики насильства та неповаги до людської гідності», — зазначив дипломат.
Він підкреслив, що іранці мають право на базові свободи: доступ до інформації, свободу зібрань та безпеку.
Досвід України та заклик до санкцій
Сибіга нагадав, що Україна має моральне право робити такі заяви, адже сама пройшла шлях боротьби з диктатурою.
«Як країна, що в минулому подолала тоталітарне та авторитарне правління, чинила опір репресіям і відстояла свій демократичний вибір, Україна понад усе цінує громадянські права; відтак ми закликаємо іранську владу утриматися від насильства проти протестувальників», — йдеться у повідомленні.
Міністр закликав світ не обмежуватися словами стурбованості. Київ вимагає розглянути можливість «посилення тиску на іранський режим» за сукупність його злочинів: як проти власного народу, так і за співучасть у війні проти України.
Нагадаємо, ситуація в Ірані залишається нестабільною та потенційно небезпечною для іноземців. У МЗС закликали українців негайно покинути цю країну.