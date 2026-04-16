Ірану пригрозили новими ударами: Гегсет зробив жорстку заяву

Піт Гегсет

Реклама

Сполучені Штати Америки готові відновити бойові дії в Ірані «буквально будь-якої миті».

Про це заявив міністр оборони Піт Гегсет під час брифінгу в Пентагоні, повідомляє Sky News.

Очільник Пентагону попередив Тегеран, заявивши: «Ми стежимо за вами».

Реклама

За його словами, іранські військові повинні «зробити правильний вибір», адже «наші можливості нерівнозначні».

«Пам’ятайте, це не рівний бій. Ми знаємо, які військові засоби ви переміщуєте і куди», — сказав Гегсет.

Міністр оборони наголосив, що Америка стає лише сильнішою. Мовляв, хоча Іран «викопує» свої залишки пускових установок і ракет, але країна не має можливості їх замінити.

Зауважимо, між США та Іраном діє угода про припинення вогню. Термін її дії закінчується 22 квітня. Втім, наразі немає чіткого узгодження щодо її продовження.

Реклама

Axios з посиланням на американських чиновників повідомило, що США та Іран наближаються до рамкової угоди про припинення конфлікту. Їхні переговорники досягли прогресу, а за допомогою посередників з Пакистану, Єгипту та Туреччини намагаються подолати розбіжності, що залишилися.

Зауважимо, раніше президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що країна не прийме капітуляцію перед США. Він наголосив, що Тегеран прагне «конструктивної взаємодії з різними країнами», а спроби Білого дому «нав’язати свою волю чи змусити країну капітулювати приречені на провал».