Ірина Суслова: "Уряд має подовжити термін вакцинації освітян до 8 грудня 2021 року"

Від завтрашнього дня всі невакциновані представники освітньої та наукової галузей будуть відсторонені від роботи. Замість тиску на людей уряд має виконувати чинне законодавство і створити відповідні умови для завершення процесу щеплення усіма працівниками освіти.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише лідерка Жіночого руху "ЗА МАЙБУТНЄ" Ірина Суслова.

Вона нагадала, що 8 листопада 2021 року набрав чинності наказ МОЗ України № 2153 про обов’язкове щеплення проти COVID-19 працівників усіх закладів освіти та наукових установ. Це означає, що від завтра в Україні може зупинитися навчальний процес.

Профспілка працівників освіти і науки України попередила Кабінет Міністрів про ризик непередбачуваних ситуацій, які призведуть до порушення стабільного перебігу освітнього процесу: унеможливлення заміни відсутніх педагогів, припинення обслуговування котелень, харчоблоків, здійснення охорони навчальних закладів тощо.

"Я вже говорила про те, що постанова про обов’язкову вакцинацію грубо порушує конституційні права громадян на працю, отримання медичних послуг виключно за власним бажанням. До того ж, згідно зі статтею 32 КЗпП України, про зміну істотних умов праці працівників мають повідомляти не пізніше, ніж за два місяці. Зазначу, що, незважаючи на прискорення темпів вакцинації населення, уряд не створив гідних умов для своєчасного щеплення всіх освітян. У пунктах вакцинації утворюються величезні черги, а в містах та регіонах "червоної зони" обмежено користування громадським транспортом, що створює для невакцинованих людей додаткові перешкоди", — зазначила лідерка Жіночого руху "ЗА МАЙБУТНЄ".

Ірина Суслова додала, що вакцинація дуже важлива, однак авральні рішення, які протирічать законодавству, лише обурюють людей, створюючи штучний колапс у різних сферах життєдіяльності.

"Науковці заздалегідь попереджали, що нова хвиля пандемії буде восени, отже, у влади був час гідно підготуватися. Натомість цього зроблено не було. Як результат — стрімке зростання кількості хворих, гострий дефіцит кисню в лікарнях, величезні черги на пунктах вакцинації. Усе це — наслідок бездіяльності влади", — переконана Ірина Суслова.

Вона акцентує увагу на тому, що освітяни не проти вакцинації. За словами міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, станом на 4 листопада повний цикл щеплення отримали майже 835 тис. представників освітньої галузі:

дошкільна освіта — майже 88%;

загальна середня — майже 92%;

спеціалізована — 94,5%;

професійна (професійно-технічна) — майже 91%;

фахова передвища — 89%;

вища освіта — майже 81%.

"У зв’язку з цим вважаю, що замість тиску на людей уряд має виконувати чинне законодавство і створити відповідні умови для завершення процесу щеплення всіма працівниками освіти. Цілком підтримую вимогу Профспілки працівників освіти і науки України! Звертаюся до Кабінету Міністрів України з пропозицією перенесення термінів щеплення працівників освітньої галузі та бюджетних установ строком на один місяць, до 8 грудня 2021 року, як того вимагає Кодекс законів про працю", — резюмує лідерка Жіночого руху "ЗА МАЙБУТНЄ" Ірина Суслова.

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