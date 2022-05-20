Ірландія працює над конфіскацією російських активів та переданням їх Україні

Ірландія працює над конфіскацією російських активів та переданням їх Україні

Президент Зеленський зустрівся з головами обох палат парламенту Ірландії.

Президент Володимир Зеленський у Києві провів зустріч з головою верхньої палати парламенту Ірландії Марком Дейлі та головою нижньої палати парламенту Ірландії Шоном О’Фарілом.

Про це глава держави згадав у своєму відеозверненні увечері 20 травня.

"Говорив сьогодні про відповідальність Росії за цю війну і з представниками Ірландії, які відвідали Україну. Голови обох палат ірландського парламенту були в столиці. Провели з ними дуже змістовні переговори", — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що українці відчувають підтримку з боку Ірландії курсу на приєднання нашої держави до Європейського Союзу.

Зеленський і очільники парламенту Ірландії також обговорили перспективи повоєнної відбудови України. Глава держави запропонував Ірландії долучитися до реалізації майбутніх проєктів відновлення нашої країни.

Спікер Верхньої палати парламенту Ірландії Марк Дейлі на зустрічі з прем'єром Денисом Шмигалем запевнив, що Ірландія і надалі буде адвокатом підтримки заявки України на членство в ЄС.

Шон О’Фаріл, спікер Нижньої палати, зазначив, що Ірландія працює над конфіскацією російських активів для подальшої передачі їх на користь України.

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Раніше Ірландія в ООН закликала РФ погодитися на гуманітарне перемир’я.

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