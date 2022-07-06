Ірландський прем'єр закликав Росію закінчити свою нелюдську агресію проти України

Прем’єр-міністр Ірландії заявив, що його шокувало те, що окупаційні війська зробили з Київщиною і закликав якомога швидше припинити російську агресію.

Прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін після відвідин Бородянки, Бучі та Ірпеня на Київщині закликав росію закінчити аморальну агресію проти України.

Про це він заявив під час брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

"Війна має закінчитися. Росія має закінчити свою агресію. Я сьогодні побував в українських містах Київщини, і всі голови місцевих громад говорили мені, що ці містечка не мали військових баз, не мали якоїсь військової потуги. Люди жили там і відпочивали - на них напали, напали на цивільних громадян", - сказав він.

Премʼєр зауважив, що для нього та його країни це справжній жах, ірраціональний і незрозумілий.

"Російській Федерації треба донести це до відома. Вони просто мають зупинити цю нелюдську, аморальну агресію. Я, відвідавши ці місця, цілковито це зрозумів", - підкреслив очільник уряду.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявили, що очільник Кремля Володимир Путін погодився взяти участь в саміті G20. Відомо, що на цю зустріч також запрошений і президент України Володимир Зеленський.