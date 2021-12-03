Ісландія закликала Росію повернути Крим Україні: подробиці

Вона також висловила глибоке занепокоєння з приводу дестабілізації ситуації в регіоні.

Ісландія повністю підтримує суверенітет та територіальну цілісність України і закликає Росію повернути Києву контроль над тимчасово окупованим Кримом.

Про це пише Укрінформ.

Таку думку висловила міністр закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун Рейкдал Гілфадоттір на засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Стокгольмі.

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"Ми підтверджуємо нашу цілковиту підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і територіальних вод - та закликаємо Росію повернути Україні контроль над Кримом", - заявила глава ісландського МЗС.

Вона також висловила глибоке занепокоєння з приводу дестабілізації ситуації в регіоні, у тому числі в контексті подій навколо України.

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