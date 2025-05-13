Існує єдина загрозу для переговорів України та РФ у Стамбулі: політолог назвав її

Політолог Володимир Фесенко / © ТСН

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На потенційні переговори між Україною та Росією у Стамбулі може вплинути військова ситуація. Йдеться про можливі удари окупантів по українській території.

Про це заявив політолог Володимир Фесенко у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

«Навіть у Росії про це говорять, що ще один фактор, який впливатиме на можливість переговорів у Стамбулі, на те, відбудуться вони чи ні, — це військова ситуація», — підкреслив він.

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За словами політолога, якщо до 15 травня Росія завдасть по Україні масованого ракетного удару або ж використає для атаки на українську територію «Орешнік», то це «позбавить сенсу переговори в Стамбулі».

Фесенко зазначив, що про це необхідно чітко сказати президенту США Дональду Трампу. Зокрема, таку умову може передати американському лідеру президент Франції Емманюель Макрон, оскільки вони постійно на зв’язку.

Також, на його думку, про такі умови треба попередити росіян — будь-які жорсткі дії з їхнього боку зірвуть переговори.

«Теоретично це (масований ракетний удар РФ — ред.) можливо і навіть практично, на жаль, теж можливо. Але саме подібні дії Росії можуть зірвати переговори в Стамбулі. Мені здається, що це єдине, що може їх зірвати», — додав він.

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Нагадаємо, що ідею про переговори у Стамбулі 15 травня спочатку запропонувала Росія. Потім президент США Дональд Трамп закликав Україну негайно погодитись на перемовини у Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський у свою чергу заявив, що чекає на Путіна 12 травня у Туреччині.

Що передувало

Вимога про 30-денне припинення вогню була висунута в суботу під час візиту до Києва лідерів Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі. Прем’єр Британії Кір Стармер заявив, що якщо Путін відхилить пропозицію, буде посилено санкції та збільшено військову допомогу для оборони України, щоб змусити Росію повернутися за стіл переговорів.

У відповідь Путін звинуватив Україну в порушенні попередніх угод про припинення вогню, але сказав, що «попри це» він пропонує двом сторонам зустрітися для переговорів, які, за його словами, можуть відбутися в Стамбулі цього четверга.

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Тон Путіна був явно ретельно вивірений, щоб відкинути вимоги Європи, але також створити видимість конструктивної позиції Москви в очах адміністрації Трампа, яка донедавна була набагато м’якшою стосовно Москви, ніж до Києва.

Путін особливо подякував новій адміністрації США за її зусилля щодо врегулювання конфлікту.

Відповідь Трампа передбачає, що тактика, можливо, увінчалася успіхом, завдавши значного удару по єдності Заходу. Однак його пост у Truth Social також натякнув на розчарування, яке він, як повідомляв The Guardian, висловлював останніми днями приватно з приводу жорстких вимог Москви у війні в Україні.

Водночас, запропонувавши пряму зустріч із Путіним у Стамбулі, Зеленський перехопив ініціативу і тепер чинить тиск на російського диктатора — який рідко подорожує спонтанно.

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