Існує єдиний сценарій, що змусить Путіна здатися: аналітики ISW назвали умову

Володимир Путін / © Associated Press

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Президент-диктатор Володимир Путін погодиться сісти за стіл переговорів з Україною лише за однієї умови - якщо його війська зазнаватимуть нищівних поразок на фронті.

Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики вкотре наголосили на тому, що своєчасна і достатня військова допомога країн Заходу, а це як наслідок - суттєві поразки Росії на полі бою, - можуть змусити Путіна відмовитися від перемоги України військовим шляхом та сісти за стіл переговорів.

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"Такі поразки не відбудуться за кілька тижнів і ,ймовірно, вимагатимуть кількох місяців або цілих воєнних кампаній. Це стане можливим за умови, що Захід погодиться належним чином озброїти та підтримати Сили оборони, щоб вони могли результативно проводити такі операції", - вважають в ISW.

Зауважимо, що оголошений президентом США Дональдом Трампом 50-денний термін для російського “фюрера” вимогою сісти за стіл переговорів, в ISW називають прикладом одного з факторів тиску на очільника Кремля.

Окрім того, в Інституті згадали слова міністра оборони Великої Британії Джона Гілі, який під час засідання Контактної групи з питань оборони України заявив, що країни ініціативи повинні скористатися погрозою Трампа запровадити "жорсткі" 100-відсоткові вторинні мита щодо торговельних партнерів Росії у разі відсутності мирного припинення війни проти України впродовж 50 днів - від 14 липня.

Нагадаємо, нові санкції ЄС тиснуть на Кремль. Втім, російські чиновники продовжують хибно стверджувати, що нібито обмеження не впливають на російську економіку. Мовляв, Москва вже отримала імунітет та адаптувалася до життя в умовах обмежувальних заходів.

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Тим часом видання Sky News писало про те, що реакція Кремля на заяви президента США Дональда Трампа щодо озброєння України та 50-денний ультиматум була “досить стриманою”. Цілком ймовірно, що в Москві “розглядають різні варіанти”.

Дата публікації 19:43, 21.07.25 Кількість переглядів 27 5 нових PATRIOTS і це тільки початок! Рамштайн «готує» Путіна до переговорів