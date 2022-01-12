"Існують суттєві розбіжності щодо України": Столтенберг про результати засідання Ради НАТО-Росія 

Водночас генсек Альянсу назвав позитивним сигналом те, що Москва сіла з НАТО за стіл переговорів.

НАТО і Російська Федерація мають суттєві розбіжності стосовно України.

Про це 12 січня після засідання Ради НАТО-Росія у Брюсселі заявив генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг.



"У нас відбувся серйозний і прямий обмін думками щодо ситуації в Україні й біля неї та щодо наслідків для європейської безпеки. Існують суттєві розбіжності між країнами-членами НАТО і Росією щодо цих питань. Наші розбіжності нелегко подолати, але позитивним сигналом є те, що усі країни-члени НАТО і Росія сіли за один стіл і взаємодіяли стосовно суттєвих питань", - наголосив Столтенберг.

Він підкреслив, що впродовж двох років засідання Ради НАТО-Росія не відбувалися.

Нагадаємо, 12 січня у Брюсселі на тлі нарощення Кремлем військ на кордоні з Україною відбулося засідання Ради НАТО-Росія, на якому обговорювалися питання безпеки у Європі. Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не очікує, що на зустрічах з представниками РФ цього тижня будуть врегульовані усі питання і проблеми, але наголосив, що НАТО не піде на компроміси з РФ щодо майбутнього членства України в Альянсі.



Раніше, 10 січня, у Женеві представники США і РФ провели діалог зі стратегічної стабільності. Дипломати обох країн розмовляли понад сім годин. Російську делегацію очолював заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков, а американську - заступник держсекретаря США Венді Шерман.

Після зустрічі Рябков заявив, що Росія не має наміру нападати на Україну. Водночас Шерман заявила, що США не погодились з пропозиціями РФ про неприйняття України до НАТО.

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