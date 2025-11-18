Іспанія купить у США зброю для України: названо суму

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес оголосив, що його країна виділить 1 млрд євро на закупівлю військового обладнання у США для його використання в Україні.

Про це повідомляє El País.

«Іспанія зберігає довгострокове зобов’язання щодо суверенітету та оборони України і підтримуватиме його стільки, скільки триватиме війна», — заявив Альбарес.

На запитання про масштаби цього зобов’язання міністр зазначив, що торік Іспанія надала 1 млрд євро для закупівлі Україною військового обладнання, і що цього року очікується «щось подібне».

До цього додадуться витрати на інші види оснащення, зокрема генератори, які мають пом’якшити наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру України напередодні зими.

Альбарес також підкреслив, що крім фінансування закупівлі озброєння, Іспанія надає й інші види підтримки. Зокрема, країна прийняла 250 тис. українських біженців, серед них 40 тис. дітей, а також виступає за вступ України до ЄС і за створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності російських посадовців за злочин агресії.

Нагадаємо, 18 листопада з візитом в Іспанії перебуває президент України Володимир Зеленський. За його словами, ключове завдання цієї поїздки — отримати від «ще однієї сильної країни» більше допомоги для захисту життя та наближення кінця війни. Зеленський анонсував свою зустріч із прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.