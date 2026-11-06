Іспанія надає Україні €437 мільйонів військової допомоги: що обговорили Зеленський і Санчес

Зеленський та Санчес / © president.gov.ua

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Іспанія надає Україні новий пакет військової допомоги на 437 мільйонів євро.

Про це Володимир Зеленський повідомив за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Педро Санчесом 5 листопада.

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Лідери обговорили наповнення пакета та найактуальніші оборонні потреби України.

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Окремо Зеленський розповів Санчесу про наслідки російських ударів по українській енергетиці, логістиці та залізниці.

За словами президента, цього року Росія пошкодила більше українських локомотивів, ніж за всі попередні роки війни. Він також наголосив на важливості гуманітарної підтримки на тлі складної ситуації, особливо в Києві.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський відповів, чи може Україна після перемоги демократів на проміжних виборах у США отримати новий пакет допомоги — перший після тривалої паузи від квітня 2024 року.

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