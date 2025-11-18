Іспанія оголосила новий пакет військової допомоги Україні: на що підуть гроші

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Іспанії Педро / © скриншот з відео

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про новий, значний пакет військової допомоги Україні на суму 615 мільйонів євро. Заяву було зроблено у вівторок, 18 листопада, під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, який перебував з візитом у Мадриді. Цей пакет включає пряму фінансову підтримку для постачання зброї, а також кошти на реконструкцію та інші потреби.

Про це повідомив урядовий портал Іспанії.

Структура пакета допомоги

Педро Санчес розповів, що загалом Іспанія мобілізує €817 мільйонів на підтримку України, з яких левова частка спрямована саме на військові потреби.

Ключові статті витрат із пакету військової допомоги (€615 млн):

Постачання зброї: €300 мільйонів буде спрямовано на закупівлю оборонного обладнання. Програма НАТО PURL: €100 мільйонів буде перераховано до програми НАТО PURL для «фінансування термінового, прискореного придбання систем оборони, які потрібні Збройним силам України». Інструмент SAFE: €215 мільйонів буде перераховано через інструмент SAFE, створений Європейською комісією.

«Вони дозволять нам фінансувати виробництво системи антидронів та РЕБ І також багато з цих засобів виготовляють іспанські виробники», — пояснив Санчес призначення інструменту SAFE EK.

Крім того, прем’єр-міністр повідомив, що його уряд планує створити новий фінансовий інструмент на суму €200 мільйонів для стимулювання відновлення України, який координуватиметься новим Офісом Іспанії з реконструкції України.

Угода про безпеку

Ця військова підтримка надається в рамках нової двосторонньої угоди про безпеку, яку підписали Іспанія та Україна під час зустрічі лідерів. Угода гарантує виділення €1 мільярда військової допомоги Україні протягом цього року.

«Загалом ми говоримо про те, що Іспанія мобілізує 817 мільйонів євро», — підсумував Педро Санчес.

Реакція Зеленського

Володимир Зеленський наголосив, що Україна високо цінує готовність Іспанії допомагати, особливо в умовах постійних російських ударів. Президент подякував Іспанії за послідовне виконання двосторонньої безпекової угоди.

«Іспанія послідовно виконує нашу двосторонню безпекову угоду, і це дає впевненість у щорічній підтримці — мільярд євро щороку«, — наголосив президент.

Він деталізував, куди саме будуть спрямовані кошти з анонсованого пакета допомоги та інших програм:

ракети для ППО;

енергетика та реконструкція;

спільна оборонна робота з Україною;

інша зброя.

Глава держави підкреслив, що ця допомога «відчутна» і є «правильним прикладом для інших європейських держав».

Нагадаємо, міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес оголосив, що його країна виділить 1 млрд євро на закупівлю військового обладнання у США для його використання в Україні. Крім озброєння для України, кошти також підуть на придбання генераторів, щоб пом’якшити наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру.