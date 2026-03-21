Іспанія розлютила США: сенатор Грем закликав Трампа до радикального кроку

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем звернувся до президента США Дональда Трампа із закликом перемістити американські літаки з Іспанії — через заборону Мадрида використовувати його бази для атак по Ірану.

Про це американський політик написав у Мережі Х.

З його слів, відмова Іспанії дозволити американським літакам, які базуються на території країни, виконувати польоти на підтримку операції «Епічна лють» є образою і обуренням для НАТО.

«Пане президенте, я думаю, що в інтересах Америки було б добре перемістити ці літаки з Іспанії до країни, на яку ми дійсно можемо покластися в час великої потреби. Я довіряю Вашому рішенню», — наголосив Грем.

Сенатор каже, що одна з речей, яка йому подобається в адміністрації Білого дому, в тому, що союзники «сприймають Америку як належне на свій страх і ризик». Він також повторив пропозицію переміщення баз для забезпечення ефективної підтримки операції.

Нагадаємо, на початку березня Мадрид заявив, що не дозволить використовувати свої військові бази для атак США на Іран. Це розлютило американського лідера і Дональд Трамп і накинувся на Іспанію. Він пригрозив, що Америка припиняє торгівлю з Мадридом. Мовляв, США не хочуть мати «жодних справ з Іспанією».

Своєю чергою, іспанський прем’єр Педро Санчес розкритикував операцію США і назвав її порушенням міжнародного права. З його слів, позиція Іспанії «чітка та послідовна», адже країна проти війни. Санчес закликав країни зупинити військові дії та повернутися до дипломатії.

