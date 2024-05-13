Іспанія готує для України важливий пакет військової допомоги: що він міститиме

Іспанія готує новий пакет військової допомоги для України, який міститиме танки, БМП та артснаряди.

Іспанія планує передати Україні новий пакет допомоги, підготовка якого може бути завершена до 30 червня.

Про це повідомляє El Pais.

Джерела видання стверджують, що пакет допомоги Україні від Іспанії включатиме:

артилерійські боєприпаси великого калібру ,

, легкі та важкі кулемети,

захищені колісні машини матеріально-технічного забезпечення,

броньовані машини піхоти ,

, протитанкову зброю і снаряди для польової артилерії,

перші 10 бойових танків із партії в 19 відновлюваних Leopard 2 A4.

Своєю чергою, іспанські компанії поставлятимуть зенітні системи спостереження і дистанційні збройові станції для захисту від безпілотників.

За словами джерел, іспанська військова допомога Україні, найімовірніше, спрямовуватиметься через НАТО. На саміті, запланованому на 9-11 липня у Вашингтоні з нагоди 75-ї річниці заснування Північноатлантичного альянсу, буде затверджено "більш ефективні механізми" для направлення майбутньої військової допомоги Україні.

Джерела видання заявляють, що ідея полягає в тому, що НАТО координуватиме постачання з різних країн, замінивши так звану Контактну групу по Україні "Рамштайн".

Нагадаємо, видання El Pais також повідомило, що президент Володимир Зеленський найближчими днями відвідає столицю Іспанії Мадрид, щоб підписати двосторонню безпекову угоду між іспанською державою та Україною з прем'єром країни Педро Санчесом.

Читайте також: