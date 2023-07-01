Іспанія стала 21-ою країною, яка підтримала вступ України до НАТО: про що Зеленський говорив з Санчесом

Педро Санчес підтримав вступ України до НАТО і ЄС і заявив, що Іспанія сприятиме реалізації цього прагнення Києва.

Президент України Володимир Зеленський 1 липня провів зустріч з прем'єром Іспанії Педро Санчесом. Відтак, Іспанія стала 21-ою країною, яка підтримала вступ України до НАТО.

Про це президент Зеленський сказав на спільній пресконференції.

"Наша сьогоднішня заява це вже 21-й такий документ із членами Альянсу, і це більшість. Розраховуємо на підтримку України Іспанією на саміті Альянсу у Вільнюсі і Україна переконана, що на сьогодні існують усі підстави, щоби надати Україні запрошення до членства в НАТО", – сказав глава держави.

Так, у спільній декларації Зеленського та Санчеса йдеться, що Іспанія підтримує зміцнення партнерства НАТО з Україною, зокрема шляхом створення Ради Україна – НАТО. Іспанія готова сприяти посиленню та розширенню реалізації шляху України до Альянсу відповідно до Бухарестської декларації.

"Вдячний і за підтримку нашого руху в НАТО. Це тепер очевидний факт: що ширше в Європі НАТО, то ширше в Європі простір миру", - зауважив Зеленський.

Крім того, під час зустрічі двох лідерів йшлося про захист від російської агресії та вступ України до ЄС.

"Дякую Іспанії за підтримку України на шляху до вступу в Євросоюз. Ми обговорили наближення старту переговорів про членство України в Євросоюзі. Наближення вступу в Євросоюз дуже мотивує наших захисників і захисниць, бо переконує, що Європа бачить, якою ціною наші люди захищають ті самі цінності, які вже захищені для кожної країни у складі Євросоюзу", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, прем’єр Іспанії Педро Санчес 1 липня прибув до Києва з офіційним візитом у перший день головування країни в Раді ЄС.

Раніше в Іспанії наголошували, що пріоритетом їхнього головування в ЄС буде "збереження єдності Європи перед обличчям російської агресії" в Україні.

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