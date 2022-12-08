Істерика Кремля: у Путiна вiдреагували на визнання Time Зеленського людиною року

В Москві побачать у цьому вияв русофобії.

У Кремлі назвали "зашорними" критерії, за якими виданням Time визнало українського лідера Володимира Зеленського людиною року.

Таку думку висловив прессекретар російського президента-диктатора Дмитро Пєсков, пишуть росЗМП.

За його словами, критерії мають зашорений характер. Також Пєскова розгледів у цьому вияв русофобії.

"Ми бачимо, що редакційна лінія видання (Time - Ред.) не виходить за межі загальноєвропейського мейнстриму, який носить абсолютно зашорений, антиросійський і шалено-русофобський характер", - заявив представник Кремля.

Фото: TIME

Нагадаємо, американський журнал Time назвав персоною 2022 року президента України Володимира Зеленського та "дух України". У матеріалі кореспондент видання Саймон Шустер пише, що успіх Зеленського як лідера воєнного часу залежав від того факту, що сміливість "заразна".

Також видання Politico визнало президента Зеленського найвпливовішою людиною Європи у 2022 році. У повідомленні вказується, що європейські лідери, які перемогли на виборах у своїх країнах прагнуть поскоріше відвідати Київ, щоб сфотографуватись з президентом України.