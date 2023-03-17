"Істерика в Кремлі": у Путіна пов'язали проведення "спецоперації" з виселенням УПЦ МП з Лаври

Російська влада вважає, що розірвання договору про оренду з представниками Московського патріархату показує "незаконні дії київського режиму".

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що рішення української влади не продовжувати договір про оренду Києво-Печерської Лаври з представниками Московського патріархату виправдовує проведення "спецоперації".

Про це повідомляє російське пропагандистське видання "Риа Новости".

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Він заявив, що відмова від продовження оренди показує "незаконні дії київського режиму", а також є "посяганням на церкву". Пєсков сказав, що саме тому Кремль вирішав почати війну, щоб повалити українську владу.

"Це зайвий раз доводить і показує, що все, що ми робимо, є абсолютно правильним", — заявив Пєсков.

Крім того, він поскаржився, що таке рішення української влади "не отримує належного засудження з боку світової спільноти".

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що представників Московського патріархату будуть виселять з Києво-Печерської Лаври без застосування фізичного впливу.

Крім того, ми раніше інформували, що Папа Римський Франциск прокоментував розірвання договору Міністерством культури України щодо користування УПЦ МП Києво-Печерської Лаври.

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