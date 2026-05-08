Істеричні заяви Москви про удари по Києву: у Європі відреагували на погрози

Залякування агресорки Росії іноземним дипломатичним місіям у Києві є неприйнятними. Німеччина не буде евакуювати своїх дипломатів з української столиці, яку погрожує атакувати Москва.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, повідомляє Bild і Bloomberg.

З його слів, паніка вже охопила Москву, бо «наслідки нескінченної низки серйозних прорахунків Путіна вже неможливо приховати». Зокрема, Вадефуль наголосив, що війна в Україні — це «зневага» РФ до власних солдатів, «яких тисячами відправляють у програні битви як гарматне м’ясо».

«Режим прекрасно знає, що в цьому контексті власне населення може сприймати запланований парад перемоги лише як знущання», — сказав Вадефуль.

Міністр додав, що Берлін не планує вивозити свій дипломатичний персонал з Києва. Окрім того, погрози Російської Федерації він назвав «інформаційною війною».

«Ми перебуваємо в тісному контакті з нашими посольствами. Нас не залякати цим, ми знаємо росіян. Це інформаційна і комунікаційна війна проти нас, оскільки ми є сильними та надійними прихильниками України», — додав він.

Погрози РФ «ударами у відповідь» по Києву

У Кремлі наростає істерика перед Дньом побєди та страхами через атаки на Москву під час параду на Красній площі. Прессекретарка МЗС РФ Марія Захарова істерично пригрозили «масованим ракетним ударом» по Києву, «якщо будуть реалізовані погрози Зеленського на 9 травня».

Окрім того, Захарова вирішила залякати іноземних дипломатів атаками на Київ. Вона зухвало закликала «забезпечити завчасну евакуацію своїх дипломатів», бо їхні армія може завдати «удару у відповідь по центрах ухвалення рішень».

