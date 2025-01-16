Історична угода, грошова допомога та передача ППО: підсумки зустрічі Зеленського та Стармера

100-річне партнерство Великої Британії та України зміцнить військову співпрацю у сфері морської безпеки та стримування російської агресії.

До Києва з неоголошеним візитом 16 січня прибув прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.Це перший його візит до України на чолі британського уряду з моменту вступу на посаду в липні.

Стармер прибув до України, щоб підписати історичну угоду задля поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства для майбутніх поколінь.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про візит прем'єр-міністра Великої Британії та його зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Місце зустрічі Зеленського і Стармера атакував дрон

Біля Маріїнського палацу, де відбувалася зустріч Володимира Зеленського і Кіра Стармера, засоби протиповітряної оборони збивали ворожий безпілотник.

"У палаці, де двоє лідерів повинні провести пресконференцію, лунав гучний гуркіт, коли українська ППО намагалася збити безпілотник", — йдеться у повідомленні видання Guardian.

За інформацією британського видання, безпілотник, який, можливо, був російською приманкою, було видно і чути неподалік від Офісу президента.

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Чи вдалося збити дрон – наразі невідомо.

Уже під час пресконференції Володимир Зеленський відреагував на ситуацію та зазначив, що Україна обов'язково "передасть привіт" Росії

Своєю чергою Стармер зауважив, що сьогоднішня дронова атака ще раз нагадала про щоденні реалії України. Британський прем'єр також наголосив на необхідності продовжувати підтримку України.

Вшанування пам’яті полеглих захисників і захисниць України

Володимир Зеленський та Кір Стармер вшанували пам’ять полеглих захисників і захисниць України на Михайлівській площі у Києві.

Володимир Зеленський та Кір Стармер / Джерело: Офіс Президента

Відповідне відео опублікував у своєму Telegram-каналі президент Зеленський.

"Разом із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером вшанували пам’ять полеглих захисників та захисниць України. Шануємо і памʼятаємо подвиг наших воїнів. Світла памʼять усім, хто віддав своє життя, захищаючи Україну", – йдеться у дописі під відео.

Угода про 100-річне партнерство

Володимир Зеленський та Кір Стармер підписали Угоду про сторічне партнерство між Україною та Британією.

Документ містить відкриту й закриту частини, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Згідно з угодою, Британія зобов'язується:

надавати Україні щорічну військову допомогу на щонайменше 3,6 млрд доларів на "стільки, скільки буде потрібно";

розширити внесок у підготовку спеціалістів для української бойової авіації й допомагатиме з постачанням літаків, які перебувають на озброєнні країн – членів НАТО;

співпрацювати у сфері далекобійного озброєння, а також робити інвестиції в українське оборонне виробництво, зокрема дронів та артилерії.

Документ також передбачає посилення взаємодії в межах військового об’єднання JEF, поглиблення економічної співпраці, взаємодії у галузях культури, освіти, науки й технологій. Зокрема, договір передбачає запровадження системи, яка допомагає відстежувати постачання українського зерна.

Володимир Зеленський та Кір Стармер / Джерело: Офіс Президента

Угодою також закріплене партнерство у сфері морської безпеки та створення спеціальних спільних флотилій, зокрема для зміцнення безпеки в Балтійському, Чорному та Азовському морях.

Після закінчення війни Британія обіцяє працювати над усуненням бар’єрів для поїздок українців до їхньої країни.

Ця Угода залишатиметься чинною протягом 100 років, починаючи з дати набрання нею чинності, якщо жодна зі сторін не припинить її дію.

Британія передасть Україні артилерію та сучасне ППО

Велика Британія передасть Україні партії артилерії британського виробництва і нової мобільної системи протиповітряної оборони.

Нові партії артилерії від Британії надійдуть до України за кілька тижнів.

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"Я сьогодні радий оголосити, що ми надаємо 150 стволів артилерії, які... були виготовлені у Сполученому Королівстві й буквально за кілька тижнів зможуть бути поставлені до України. Ми також надамо нову мобільну систему ППО, яка називається "Грейтфул", виробництво якої профінансовано спільно з Данією", – уточнив Стармер.

Британський прем’єр також повідомив про подальші плани щодо підготовки українських військових спільно із союзниками.

Щорічна військова допомога

Україна та Британія домовилися про 3,6 мільярда доларів щорічної військової допомоги. Як заявив Зеленський, гроші виділятимуть доти, скільки це буде потрібно.

Також відомо про підготоване рішення про ще 3 мільярдів від російських активів.

"І за фінансовий рік ми маємо вийти на $6,6 млрд від Британії", – сказав Зеленський.

Стабілізація фронту

За словами президента, Україна готова повністю стабілізувати ситуацію на окремих напрямках фронту. Для цього необхідне додаткове виробництво дронів і засобів радіоелектронної боротьби для України.

За словами президента, на тлі обговорення конкретних питань на спільній пресконференції постала й тема додаткового виробництва дронів і РЕБ.

"Я дуже хотів, щоб Кір умовив уряд, тому що ми можемо розраховувати лише на допомогу Великої Британії, на їхню підтримку завдяки дипломатії, щоб вони об'єднали кількох партнерів і змогли досягти бажаної, конкретної цифри на додаткове виробництво дронів і РЕБ", – сказав Зеленський.

Він додав, що саме ці "дві необхідні речі" потрібні для стабілізації ситуації на фронті.

Переговори з РФ

На думку Зеленського, сильну позицію України на переговорах із Росією забезпечить посилення зброєю на полі бою та запрошення до ЄС і НАТО як гарантії безпеки.

Він зауважив, що Президент Зеленський, що усі подробиці були викладені в плані перемоги України, представленому минулого року.

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“Там був пакет зброї, посилення нас на полі бою з урахуванням нашої армії, а не зменшення її, як цього хоче ворог. Далі, що стосується поля бою, то не віддавати ініціативу росіянам, у яких сьогодні на сході вона на жаль є через повільне постачання та комплектування наших бригад”, – нагадав український лідер.

Також він зазначив, що у плані перемоги є пункт про пакет далекобійної зброї, яка необхідна для сильної позиції України під час переговорів.

На прессконференції глава держави підкреслив, що Україна має повне моральне право використати заморожені російські активи для свого посилення.

“50 мільярдів буде надходити, але “буде”. Вони ще не прийшли. А що з іншими 250 мільярдами, які б нам зараз допомогли?” – зауважив він, натякнувши на те, що загальна сума заморожених активів РФ становить 300 млрд доларів.

Розміщення миротворців в Україні

Можливість розміщення миротворчого контингенту на території України є однією з тем обговорення з ключовими міжнародними партнерами. Україна прагне отримати надійні гарантії безпеки в умовах війни, що триває, сказав Зеленський.

Під час пресконференції Зеленський зазначив, що наразі переговори тривають із Францією, Польщею, Великою Британією та країнами Балтії. Важливу роль у цьому питанні можуть відіграти США, а конкретні дії будуть визначені після консультацій з їхньою новою адміністрацією.

Чисельність і формат миротворчої місії залежатимуть від загальних гарантій безпеки для України. Рішення про розміщення миротворців є частиною більш масштабного процесу забезпечення стабільності.

Деталі обговорення наразі залишаються закритими, однак переговори проводяться з державами, які мають потенціал і бажання підтримати цю ініціативу.

Нагадаємо, Зеленський поспілкувався з польськими журналістами. Йшлося про завершення війни в Україні, загрозу для Європи та ситуацію на фронті тощо.

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