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Історичне досягнення: Зеленський відзначив новий рівень українсько-польських відносин

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Історичне досягнення: Зеленський відзначив новий рівень українсько-польських відносин

Фото: Jakub Szymczuk

Президент Зеленський наголосив, що наразі між Польщею та Україною немає будь-яких чвар та старої конфліктної спадщини.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українсько-польські відносини вийшли на новий рівень, а співпраця з Польщею є надзвичайно дієвою.

Про це глава держави заявив у своєму традиційному відеозверненні увечері 22 травня.

"Сьогодні був справжній "польський день". Я був радий вітати в Києві президента нашої братньої Польщі і мого друга Анджея Дуду. Ще 3 травня у Верховній Раді у форматі онлайн виступив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. А сьогодні уже особисто був президент Польщі", – зазначив Зеленський

За його словами, лінія співпраці – Україна-Польща. Україна-Британія – дійсно була дуже дієвою і залишається такою впродовж цієї війни.

Президент наголосив, що українсько-польські відносини зараз нарешті перебувають "на абсолютно чистій, щирій основі, без будь-яких чвар та старої конфліктної спадщини".

"Це історичне досягнення наших народів і я бажаю, щоб братерство між українцями та поляками зберігалося завжди. Щоб наша єдність була сталою величиною, яку нікому не порушити", – підсумував він.

Українсько-польські відносини нарешті – на абсолютно чистій і щирій основі: звернення Зеленського за 22 травня

Українсько-польські відносини нарешті – на абсолютно чистій і щирій основі: звернення Зеленського за 22 травня

Нагадаємо, 22 травня польський президент прибув до України. Анджей Дуда виступив у Верховній Раді, де процитував Франка і згадав про героїчну оборону Маріуполя.

Також він пообіцяв зробити усе, щоб Україна стала членом ЄС.

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