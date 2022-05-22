Історичне досягнення: Зеленський відзначив новий рівень українсько-польських відносин

Президент Зеленський наголосив, що наразі між Польщею та Україною немає будь-яких чвар та старої конфліктної спадщини.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українсько-польські відносини вийшли на новий рівень, а співпраця з Польщею є надзвичайно дієвою.

Про це глава держави заявив у своєму традиційному відеозверненні увечері 22 травня.

"Сьогодні був справжній "польський день". Я був радий вітати в Києві президента нашої братньої Польщі і мого друга Анджея Дуду. Ще 3 травня у Верховній Раді у форматі онлайн виступив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. А сьогодні уже особисто був президент Польщі", – зазначив Зеленський

За його словами, лінія співпраці – Україна-Польща. Україна-Британія – дійсно була дуже дієвою і залишається такою впродовж цієї війни.

Президент наголосив, що українсько-польські відносини зараз нарешті перебувають "на абсолютно чистій, щирій основі, без будь-яких чвар та старої конфліктної спадщини".

"Це історичне досягнення наших народів і я бажаю, щоб братерство між українцями та поляками зберігалося завжди. Щоб наша єдність була сталою величиною, яку нікому не порушити", – підсумував він.