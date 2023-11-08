Історичний день: Зеленський підписав указ про підготовку переговорного процесу з ЄС

За його словами, Україна очікує рішення Європейської ради в грудні щодо переговорів.

Увечері, 8 листопада, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

День, який історія України точно буде пам’ятати

На думку Зеленського сьогодні – день, який історія України точно буде пам’ятати.

Він відзначив позитив від Єврокомісії – рекомендація почати переговори щодо членства нашої держави в ЄС. Глава держави подякував президентці Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн за підтримку євроінтеграційних прагнень України.

"Наш народ заслуговує бути у Європейському Союзі – разом з усіма вільними народами нашої Європи. І ми все для цього робимо. Я впевнений, що немає альтернативи тому, щоб межі демократичної Європи відповідали межам Європейського Союзу. Бо це й політичний захист для наших спільних цінностей, це й економічна безпека, це – найголовніше – і одна з ключових гарантій миру та свободи на континенті", – сказав Зеленський.

За його словами, зараз Україна очікує рішення Європейської ради в грудні щодо переговорів, і наша сторона вже підготувалася до цього рішення.

"Україна свою частину роботи виконує. Це наш топовий пріоритет. І я вдячний усім у нашій державі, хто допомагає цій нашій роботі", – запевнив президент.

Сьогодні пані Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова передала Зеленському сам звіт Єврокомісії.

"Вже відбулися відповідні наради з представниками уряду та Верховної Ради щодо тих законопроєктів та реформ, які в основі нашої трансформації – нашої держави – та в основі нашого руху у Євросоюз. І сподіваюсь, що Єврокомісія якнайшвидше почне реалізацію і своєї частини спільної роботи – оцінку відповідності законодавства України праву Європейського Союзу", – додав Зеленський.

Також президент України сьогодні підписав указ про підготовку переговорного процесу із Європейським Союзом.

"Чіткі пункти. Чіткі доручення. Ми підійдемо до очікуваних кроків абсолютно підготовленими", – певен він.

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Молдова і Грузія

Зеленський мав розмову з президенткою Молдови Маєю Санду. Глава держаи привітав її з рішенням Єврокомісії для Молдови. Сторони скоординували спільні кроки в русі до ЄС.

"Для України та всієї Європи важливо, щоб Молдова була максимально успішною та стабільною. Поінформував, до речі, пані Президентку про наші дії на захист людей на Близькому Сході. Україна допомогла евакуювати вже 36 громадян Молдови із Сектора Гази. Врятовано також понад 40 громадян України. Я хочу відзначити зусилля ГУР та МЗС України, які займаються цим питанням. Дякую за це", – додав він.

Зеленський говорив також із президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі.

"Привітав Грузію із позитивом від Єврокомісії. Ми в Україні щиро підтримуємо Грузію, незалежність Грузії та щиро бажаємо відновлення територіальної цілісності Грузії. Коли ми разом на європейському шляху, це реально зробити. Сказав у розмові пані президентці Грузії про громадянина України Михайла Саакашвілі. Його життя має значення, і було б правильно проявити гуманність до його долі", – розповів глава держави.

Інші міжнародні заходи

Сьогодні Україну відвідав міністр транспорту США Піт Буттіджедж, з яким президент мав зустріч.

"Для України – абсолютно вагомий контекст, розвиток нашої інфраструктури, посилення наявних зв’язків зі світом, створення нових. Відбудова. Я вдячний пану міністру за розуміння України", – сказав Зеленський.

Президент України провів зустріч із міністром транспорту США / Фото: Офіс президента України

Також президент провів розмову з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою.

"Я подякував Фуміо за допомогу нашій державі, за лідерство Японії в захисті міжнародного права. Обговорили наші подальші кроки – і безпекові, і дипломатичні, і економічні. Японія серед тих, хто робить найбільше для підтримки нашої свободи", – підсумував він.

Раніше президент Зеленський розповів про те, коли Україна зможе досягти результатів на фронті.

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