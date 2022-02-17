Історичний максимум: стало відомо, скільки українців хочуть до НАТО та ЄС

Історичний максимум: стало відомо, скільки українців хочуть до НАТО та ЄС

Рівень підтримки вступу до Альянсу та Євросоюзу зріс за останні два місяці.

Більшість українців підтримують вступ України до НАТО (62% опитаних) та Євросоюзу (68%).

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 16-17 лютого.

За історію спостережень - це найвищі показники позитивного сприйняття інтеграції до НАТО та ЄС. Для порівняння, наприкінці 2021 року приєднання до Альянсу підтримували 55-58% українців.

Водночас 30% опитаних не підтримують вступ України до НАТО.

Вступ до Євросоюзу підтримують 68% опитаних українців, а проти цього – 24%.

Ідея інтеграції України до західних структур користується більшою підтримкою серед респондентів Заходу та Центру, менше – Півдня. На Сході кількість прихильників вступу до НАТО менша, аніж кількість противників.

Щодо ЄС у східних регіонах спостерігається паритет противників та прихильників.

Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 16-17 лютого 2022 року серед 1722 респондентів на всій території України, окрім окупованих територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,4%.

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