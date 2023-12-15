"Історичний момент": США привітали рішення Європейської Ради щодо розширення ЄС

Сполучені Штати привітали рішення Європейської Ради щодо просування перспектив членства в ЄС для України, Молдови, Грузії, а також Боснії та Герцеговини, назвавши цей крок історичним моментом для Європи.

Про це йдеться у заяві Державного департаменту.

"Сьогоднішні рішення про відкриття переговорів про вступ до ЄС з Україною та Молдовою, надання кандидатського статусу для Грузії і відкриття переговорів з Боснією і Герцеговиною після досягнення відповідності критеріям дають надію та стимул цим країнам і їхнім народам продовжувати реформи, необхідні для реалізації їхніх європейських амбіцій", – заявив Держдеп.

У заяві додають, що США продовжують бути прихильниками розширення ЄС і налаштовані підтримувати країни, які на цьому шляху, у реалізації необхідних для цього реформ.

"Закликаємо їх скористатися цим імпульсом для реалізації повного свого демократичного й економічного потенціалу та забезпечити собі європейське майбутнє", – підсумували у Державному департаменті.

Нагадаємо, у четвер Європейська рада оприлюднила висновки саміту щодо України, розширення й реформ. Вони містять, зокрема, документальне підтвердження рішення глав держав та урядів ЄС розпочати переговори про членство з Україною і Молдовою.

Довідка:

Україна активізувала співпрацю з Європейським Союзом 2014 року після перемоги Революції Гідності. Того ж року Рада та Європарламент синхронно затвердили Угоду про асоціацію України з ЄС. 1 вересня 2017 року вона набула чинності в повному обсязі. Стратегічний курс на членство України в Євросоюзі й НАТО закріплено в Конституції від лютого 2019 року.

28 лютого 2022 року, за чотири дні після початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна подала заявку на вступ до Європейського Союзу за спеціальною процедурою. Невдовзі такі заявки подали Грузія та Молдова.

17 червня Єврокомісія рекомендувала надати статус кандидата на вступ до ЄС Україні й Молдові, а також висунула низку умов, які Україна має виконати перед початком переговорів щодо вступу до Євросоюзу. 23 червня лідери ЄС зібралися в Брюсселі на саміт, де надали Україні й Молдові статус кандидатів.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори з Україною й Молдовою про вступ у ЄС. Того самого дня Зеленський підписав указ про підготовку до переговорів щодо вступу України в ЄС, доручивши Кабміну забезпечити завершення виконання рекомендацій Єврокомісії.

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