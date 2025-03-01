Історичний момент в Овальному кабінеті принесе радість Кремлю і створює проблеми для Європи — Bild

Для російського диктатора Володимира Путіна це був найкращий день за довгий час.

Суперечка американських президента Дональда Трампа та віцепрезидента Джей Ді Венс під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 28 лютого 2025 року матиме великі наслідки.

Про це пише в Bild відомий німецький журналіст, редактор і автор Пауль Ронцгаймер.

"Коли Дональд Трамп і Джей Ді Венс у прямому ефірі зневажали, принижували, повчали та ображали українського президента, один український друг написав мені: "Я маю плакати". Це був трагічно історичний момент в Овальному кабінеті, який принесе радість для Кремля. Момент, який може змінити світ. І це створює величезні проблеми для Європи та Німеччини", — пише видання.

"Однак для Володимира Путіна це був найкращий день за довгий час. Те, що там зробили Трамп і Венс, не має нічого спільного з цінностями вільного Заходу. Незалежно від того, що хтось ставиться до Зеленського, його риторики та питання про те, чи мав він поводитися більше як Макрон і Стармер разом із Трампом: Зеленський представляє країну, яка зазнала нападу і щодня героїчно захищається. Однак Трамп і Венс не сказали Путіну ні слова", - резюмував журналіст.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом нагадав, як Росія порушувала умови перемир’я, зокрема під час першого президентського терміну чинного господаря Білого дому.

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