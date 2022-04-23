"Історичний надлам у відносинах": Зеленський заявив, що чекає на прем’єра Італії Драґі в Україні

"Історичний надлам у відносинах": Зеленський заявив, що чекає на прем’єра Італії Драґі в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що останнім часом відчуває потужну підтримку з боку прем’єр-міністра Італії Маріо Драґі та очікує на його візит до України.

Глава держави також заявив про "історичний надлам у позитивному сенсі між Україною та Італією".

Про це Зеленський сказав на пресконференції 23 квітня.

"Останнім часом я відчуваю потужну підтримку з боку прем’єр-міністра Драґі. Я йому вдячний. Змінились відносини в такий складний момент між Україною та Італією. Вони були прекрасні, а зараз вони предметні", – сказав президент України.

Він подякував Італії за допомогу, зокрема з озброєнням.

"Італія нас підтримує. Підтримує політично і підтримує озброєнням, і не бояться про це говорити. Я вдячний Італії, вдячний італійському народові, вдячний прем’єр-міністру – і це правда. Ми будемо чекати на прем’єр-міністра Драґі в Україні. Його очікує підтримка українського суспільства. Я думаю, для нього це важливо", – зазначив Зеленський.

Він також заявив про "історичний надлам у позитивному сенсі" між Україною та Італією. Адже ця держава не лише на рівні людей, а я влади "обрала в конфлікті, у війні Росії з Україною нашу сторону". Зеленський подякував Італії за чітку, правдиву позицію.

Нагадаємо, станом на 23 квітня італійська влада повідомила, що до країни прибули понад 99 тис. біженців з України, більшість із яких – жінки та діти.

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