Історичний тиждень: Зеленський попередив про посилення активності Росії на тлі позитивних новин з ЄС

Історичний тиждень: Зеленський попередив про посилення активності Росії на тлі позитивних новин з ЄС

Зеленський вважає, що зараз Україна переживає один із найважливіших періодів за весь час від 1991 року.

Завтра, 20 червня, для України починається історичний тиждень.

Про це сказав президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері 19 червня.

"Один із найважливіших за весь час від 1991 року. Тиждень, коли ми почуємо відповідь від Європейського Союзу щодо статусу кандидата для України. І я впевнений, що інтересам усієї Європи відповідає тільки позитивне рішення", - сказав глава держави.

За його словами, вже є позитивне рішення Єврокомісії, і наприкінці нового тижня буде відповідь Європейської ради.

Зеленський попередив, що у такий тиждень варто очікувати від Росії посилення ворожої активності.

"Спеціально – показово. І не тільки проти України, а й проти Європи. Готуємося. Попереджаємо партнерів. І дякуємо всім, чия сила сьогодні – це наша перемога завтра", - зазначив він.

Нагадаємо, Єврокомісія 17 червня рекомендувала країнам ЄС надати Україні статус кандидата.

Читайте також: