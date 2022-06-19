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Історичний тиждень: Зеленський попередив про посилення активності Росії на тлі позитивних новин з ЄС

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Історичний тиждень: Зеленський попередив про посилення активності Росії на тлі позитивних новин з ЄС

Фото: Офіс президента України

Зеленський вважає, що зараз Україна переживає один із найважливіших періодів за весь час від 1991 року.

Завтра, 20 червня, для України починається історичний тиждень.

Про це сказав президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері 19 червня.

"Один із найважливіших за весь час від 1991 року. Тиждень, коли ми почуємо відповідь від Європейського Союзу щодо статусу кандидата для України. І я впевнений, що інтересам усієї Європи відповідає тільки позитивне рішення", - сказав глава держави.

За його словами, вже є позитивне рішення Єврокомісії, і наприкінці нового тижня буде відповідь Європейської ради.

Зеленський попередив, що у такий тиждень варто очікувати від Росії посилення ворожої активності.

"Спеціально – показово. І не тільки проти України, а й проти Європи. Готуємося. Попереджаємо партнерів. І дякуємо всім, чия сила сьогодні – це наша перемога завтра", - зазначив він.

Нагадаємо, Єврокомісія 17 червня рекомендувала країнам ЄС надати Україні статус кандидата.

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