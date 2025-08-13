Історія пустих погроз Трампа і Путіна ставить під сумнів саміт на Алясці – Forbes

Володимир Путін і Дональд Трамп / © ТСН.ua

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що в п’ятницю зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним на Алясці для обговорення війни в Україні. Для Путіна це вже можна вважати дипломатичною перемогою — саміт відбудеться без жодних попередніх поступок з його боку: не було ані припинення вогню, ані згоди на зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це пише видання Forbes.

Хоча Трамп пообіцяв поінформувати Зеленського після переговорів, він не приховує, що не бачить сенсу у його присутності:

“Він міг би приїхати, але був на безлічі зустрічей, три з половиною роки, і нічого не сталося”, — заявив Трамп.

Розчарований відсутністю прогресу у війні, американський лідер неодноразово погрожував Кремлю новими санкціями, якщо бої триватимуть. Проте замість тиску він погодився на особисту зустріч із Путіним — першу з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Двоє лідерів, які вміють відступати

Образи Трампа й Путіна у політиці часто будуються на демонстрації сили:

Путін — як лідер, який не відступає на фронті;

Трамп — як “жорсткий переговорник”, що застосовує теорію “божевільного”.

Але історія обох свідчить: у критичні моменти вони часто відходять від гучних заяв.

Для Путіна війна — ключ до збереження влади. Попри колосальні людські втрати (понад мільйон загиблих і поранених), його рейтинг зріс з 63% до 86% з початку вторгнення. Усередині країни війна лише посилила авторитаризм та патріотичну мобілізацію. Росія відчуває дефіцит військових, але Кремль може залучати бійців із Північної Кореї та інших країн, продовжуючи бойові дії роками.

Втім, на міжнародній арені Путін виявляв обережність. Після гучних попереджень про “удари по США та Британії” у разі постачання Україні далекобійної зброї, його реакція виявилася значно м’якшою, ніж очікували. Навіть після відправки винищувачів F-16 в Україну, які він називав “червоною лінією”, рішучих кроків не було.

Порожні дедлайни від Трампа

Трамп теж неодноразово відходив від власних обіцянок. Він тричі — у січні, березні та липні — погрожував Путіну санкціями, якщо не буде досягнуто припинення вогню. Кожного разу встановлені терміни проходили без будь-яких економічних наслідків.

Тепер, за словами віцепрезидента Джей Ді Венса, США фактично припиняють фінансування України, що лише послаблює позицію Вашингтона на переговорах.

Що хоче Путін

За оцінками західних дипломатів, Путін прагне або повного контролю над Україною, або значних територіальних поступок, зокрема на Донбасі. Додатково він виступає за зміну влади у Києві та вибори, що для України є неприйнятним.

Без української делегації, здатної відстоювати власну позицію, саміт на Алясці ризикує перетворитися на обмін символічними жестами та обіцянками, які не матимуть практичного результату.

