Історія з орденом для Зеленського набирає обертів: Клімкін зробив гучну заяву

Павло Клімкін / © Associated Press

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Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що нинішня політика сусідньої Польщі щодо України усе більше нагадує поведінку Російської Федерації.

Таку думку дипломат висловив у коментарі LIGA.net.

З його слів, польський президент Кароль Навроцький не відмовиться від своєї жорсткої лінії щодо України. Що більше — Варшава навіть може спробувати заблокувати шлях Києва до Євросоюзу під приводом історичних суперечок. Таку ситуацію, додав Клімкін, дуже вітатимуть у Москві.

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«Я думаю, що він обов’язково спробує закласти цю тему як передумову нашого просування вступу до ЄС… І дуже багато хто цією історією скористається», — висловився дипломат.

Ситуацію, що виникла навколо того, що в президента України Володимира Зеленського відібрали Ордену білого орла, він характеризує як таку, що більше нашкодила самій Польщі.

«Поляки зайшли не просто в глухий кут, а поставили себе (і тут я можу говорити після своїх розмов з німцями чи скандинавами) у дуже несерйозну ситуацію… Полякам потрібно зрозуміти, чи можуть вони бути позитивною силою в Європейському Союзі», — наголосив Клімкін.

Зі слів дипломата, у Польщі формується певна «міфологія» щодо спільних сторінок історії наших країн. Це, каже колишній міністр, нагадує міфотворчість Кремля, яка стала підґрунтям для збройної агресії проти України.

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Нагадаємо, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського найвищої нагороди Польщі - ордена Білого Орла. Причиною цього став скандал через присвоєння одній із українських військових частин найменування на честь Героїв УПА. Мовляв, це суперечить гарному ставленню до історичних цінностей.

Вже наступного дня Зеленський повідомив, що відправив Навроцькому орден, якого його позбавили. Президент наголосив, що українці вдячні всім народам, державам та лідерам, хто буде й надалі з ними на шляху захисту свободи.

Дата публікації 21:00, 21.06.26 Кількість переглядів 147 Зеленський про удари по Росії, відношення з Польщею і дорослих дітей! Ексклюзив ТСН!

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