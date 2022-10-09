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Історія циклічна: чому Кремль програє війну проти України, а мобілізація не буде успішною

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Історія циклічна: чому Кремль програє війну проти України, а мобілізація не буде успішною

Фото: Associated Press

Президент Росії Володимир Путін так загрався в альтернативну історію, що не розуміє, що мобілізація в РФ не матиме успіху.

Історія, яку так наполегливо пропагує Володимир Путін насправді жодним чином не впливає на реальний хід історії, наприклад, мобілізації

В реальній історії Росія має вкрай негативний досвід мобілізації як відповіді на фронтові поразки війська, - про це пише Центр протидії дезінформації.

Проте невивчені історичні уроки зазвичай призводять до фатальних помилок.

Більше дивіться у відео від Центру протидії дезінформації.

Мобілізація у Росії

Близько двох тижнів тому президент Росії Володимир Путін оголосив про так звану "часткову" мобілізацію. ЗМІ повідомляють, що відтоді Росію покинули до 700 тис. осіб, 200 тис. з них поїхали до Казахстану. Також найвідоміша за довжиною черга із втікачів від мобілізації утворилася на пропускному пункті Верхній Ларс, що на російсько-грузинському кордоні. 

Тим часом секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що оголошена в Росії "часткова" мобілізація діє у якості механізму дестабілізації політичної ситуації в РФ. 

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Дата публікації
Перегляди
738
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