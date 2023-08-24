Історія із колцентрами, Таїланд під час війни і бійки: найгучніші скандали та курйози з Тищенком

Одіозний народний депутат Микола Тищенко вляпався в чергову скандальну історію. Цього разу у Мережі з'явились записи, на яких людина з голосом, схожим на голос депутата Миколи Тищенка, обговорює нібито зі своїм помічником, як вони накриють підпільні колл-центри і будуть самі заробляти на них. Щоправда, сам нардеп заперечує, що на записі саме його голос.

ТСН.ua вирішив зібрати найгучніші скандали та курйозні історії, пов'язані з Миколою Тищенком.

Скандал із колцентрами

Микола Тищенко у липні 2023 року заявляв, що в Києві нібито виявили колцентр, який працював на Росію та збирав інформацію про військових і ППО.

Тоді він звинуватив депутата зі "Слуги народу" Олега Семінського, що той нібито причетний до роботи call-центру, який співпрацював із росіянами. Сам Олег Семінський стверджував, що прийшов у офіс за викликом власників приміщення.

Проте днями Тищенко став фігурувати у новому скандалі з колцентрами. У Мережі зʼявилися аудіозаписи з голосом, схожим на нардепа, в яких йшлося про заробіток на колцентрах, "заплющення очей" на ведення такого бізнесу та рейди на офіси конкурентів.

Такі послуги Тищенко готовий надавати за щомісячні виплати в розмірі кількох мільйонів. Сам нардеп заперечує правдивість цих записів і запевняє, що голос на плівці – не його.

Замах

У квітні цього року Тищенко поскаржився, що проти його соратника, члена тимчасово-слідчої комісії влаштували замах та підрив авто. Згодом стало відомо, що йдеться про секретаря міської ради Ужгорода Арсена Мелкумяна.

У поліції Закарпаття не підтвердили і не спростували заяву нардепа Миколи Тищенка про "замах та підрив автомобіля".

Не воює, бо депутат, але "у гарячих точках" був

Дружина нардепа Миколи Тищенка, бізнесвумен Алла Барановська пояснила, чому її чоловік не на фронті. За її словами, Тищенко не може бути мобілізованим, адже він – народний депутат, а нардепи, відповідно до закону, не підлягають мобілізації.

Дружина Миколи Тищенка Алла Барановська / Фото: instagram.com/allabonya

"Мій чоловік побував у такій кількості відряджень, де дуже небезпечно зараз. Для нього завжди важливо приїжджати до наших хлопців. Він не боїться війни і бути в якихось небезпечних місцях", – сказала Барановська в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

Поїздка до Таїланду під час війни в Україні

26 січня 2023 року з'явилася інформація про те, що Микола Тищенка у розпал повномасштабної війни в Україні вирушив до Таїланду.

Микола Тищенко поїхав до Таїланду до "української громади" / Фото: ТСН.ua

На сайті Посольства України в Королівстві Таїланд зауважили, що йдеться про "робочу поїздку", яка запланована на 27 січня. Там нардеп мав зустрітися з "українською громадою" в чотиризірковому готелі для "покращення взаємодії з представниками суспільства".

У ВР заявили, що не відряджали його за кордон.

Сам Тищенко виправдовувався і писав, що виконував завдання фракції: "розвиток дружніх взаємовідносин в Азії та Африки". Він також звинуватив ЗМІ у дискредитації України перед азійськими партнерами.

Микола Тищенко на морі / Фото ілюстративне

Виключення із фракції

Після скандалу із поїздкою до Таїланду 27 січня Тищенка виключили з фракції "Слуга народу". Микола Тищенко був обраний за мажоритарним округом №219 (Київ, Святошинський район). Тому після виключення з фракції його не можна автоматично позбавити депутатського мандату.

Непридатні бронежилети

Микола Тищенко 2 квітня минулого року у своїх соцмережах похвалився, що передав нашим захисникам бронежилети

За інформацією видання "Слідство.INFO", ці бронежилети отримали бійці Святошинської тероборони. Журналісти видання стверджують, що після тестувань"броніки" виявилися непридатними для захисту під час війни. А виготовили їх 1983 року.

За словами бійців, з якими спілкувалися журналісти, мʼякий захист бронежилетів легко пробивається ножем. А внутрішнє наповнення цього захисту – спеціальний матеріал, який мав би захищати від куль, від старості просто розсипався.

Порушник карантину

Під час локдауну у 2020-му році, журналісти Bihus.info помітили, як що ресторан "Велюр", який належить Тищенку, на відміну від інших закладів, працює, хоча і не для "простих смертних". Там помітили народних депутатів та інших відомих у політичних колах люди. Сам Тищенко виправдовувався, що це нібито були його робочі зустрічі.

Журналісти показали, як ресторан депутата Тищенка приймає відвідувачів попри карантин

Зауважимо, що цей ресторан зачинився у липні 2023 року.

Наступного, 2021 року, нардеп вляпався у схожий скандал з порушенням карантину. Тоді він влаштував у готелі Києва вечірку. Свято організували до дня народження дружини Тищенка.

За інформацією ЗМІ, окрім того, що порушив правила карантину, він для гостей заходу влаштували масштабний феєрверк, які в столиці ще тоді були заборонені. За словами самого Тищенко, святкували нібито не в ресторані, а в готельних номерах, тож юридично він нічого не порушив.

Плутає свята

Минулого року, у День Української Державності, 28 липня, Тищенко вирішив привітати українців з Днем Незалежності. Після коментарів під дописом він зрозумів помилку, видалив допис з привітанням зі своєї сторінки та привітав українців вже із Днем Хрещення Русі та з Днем Української Державності.

На Різдво 2022 року депутат привітав українців із Великоднем. Відповідний допис з’явився на його сторінці в фейсбуці. Зокрема, Тищенко виклав вірш-привітання, яке завершувалося словами: "Христос воскрес!". Незабаром це допис зник зі сторінки політика, там був опублікований наступний текст, а помилка виправлена.

Фото: ТСН.ua

Також Тищенко "вітав" українців з роковинами Чорнобильської трагедії

"Користуючись ситуацією, хотів би нагадати, що 26-го буде свято дуже велике, дуже важливе… це трагедія – Чорнобильська катастрофа. І нагадати усім вам, про те, що не забудьте привітати, подякувати, вклонитися усім людям, які багато-багато років захистили нас від цієї катастрофи», – заявляв Тищенко у квітні 2020 року.

Бійки з нардепами

Тищенко неодноразово потрапляв у бійки. Так, у вересні 2021 року нардеп намагався силою стягнути з трибуни нардепа Гео Лероса, щоби перервати його виступ, в якому звучала критика президента Зеленського.

Бійка Тищенка з Леросом / Фото: УНІАН

У червні 2021 році Тищенко влаштував бійку з колегою по партії Олександром Куницьким в їдальні Верховної Ради. Потім нардепи зустрілися у дворі ВР, де продовжили з'ясовувати стосунки, озброївшись смартфонами.

Тищенко і Куницький з'ясовують стосунки. Фото: Telegram/Инсайдер UA

"Коля Котлета"

В українському сегменті соцмереж одіозного нардепа нерідко називають цим прізвиськом. Його Тищенко отримав після того, як запропонував відмовитися від слова "котлета", перейменувавши страву на мітбол.

За словами Тищенка, "мітбол по-київськи" – це родзинка будь-якого святкового столу. На запитання журналіста, що мітбол українською правильно було б назвати котлетою, нардеп сказав, що мітбол – це і є українською мовою.

Інші "гастроскандали"

2021 року Микола Тищенко запевнив, що зростання цін в Україні немає, бо сам він купляє гречку за 12 гривень, а сало – за 50. Таке дешеве сало, за словами нардепа, він купує на Бесарабському ринку Києва – найдорожчому ринку столиці. Нагадаємо, що станом на осінь 2021-го, коли це сказав Тищенко, кілограм сала коштував близько 90 гривень, а гречки – понад 40 грн.

Фото: Instagram / kiev_topnews