Історична промова: король Чарльз III у Конгресі США зробив заяву про Україну

Король Великої Британії Чарльз III виступає на спільному засіданні Конгресу в залі засідань Палати представників у Капітолії США у вівторок, 28 квітня 2026 року, у Вашингтоні. / © Associated Press

Король Великої Британії Чарльз III під час свого історичного виступу на спільному засіданні Конгресу в залі засідань Палати представників у Вашингтоні згадав Україну.

Про це передає CNN.

Чарльз заявив Конгресу, що та сама «непохитність», яку американці та британці продемонстрували «протягом двох світових воєн, холодної війни, Афганістану „необхідна для захисту України“.

«Відразу після подій 11 вересня (Теракти 11 вересня 2001 року у США — Ред.), коли НАТО вперше застосувало статтю 5, а Рада безпеки ООН була єдина перед обличчям терору, ми разом відповіли на заклик, як наші народи робили це понад століття. Пліч-о-пліч через дві світові війни, холодну війну, Афганістан та моменти, які визначили нашу спільну безпеку. Сьогодні така ж непохитна рішучість потрібна для захисту України та її найсміливіших людей», — сказав Чарльз.

Згадка про Україну викликала бурхливі оплески багатьох у залі.

Також згадка про Україну та підтримку, яка їй потрібна для захисту від неспровокованої агресії Росії, була ще одним із послань короля президенту Дональду Трампу, який припинив більшу частину військової допомоги Києву з моменту повернення до Білого дому в січні 2025 року.

Потім Чарльз згадав про війну на Близькому Сході та нещодавню спробу замаху на Трампа

«Ми зустрічаємося в часи великої невизначеності; в часи конфліктів від Європи до Близького Сходу, які створюють величезні виклики для міжнародної спільноти», — сказав він.

Зауважимо, що це лише другий випадок в історії, коли британський монарх виступає в американському Конгресі. Вперше це зробила мати Чарльза королева Єлизавети II у 1991 році.

Візить короля Чарльза до США

Нагадаємо, що король Великої Британії Чарльз III разом із королевою Камілою розпочали чотириденний державний візит до США, який став першим таким візитом британського монарха від 2007 року.

Під час зустрічі Трамп здивував короля Чарльза неочікуваним зізнанням про свою матір.

Також читці по губах стверджують, що Дональд Трамп зробив суворе попередження королю Чарльзу III про Путіна і його злі наміри щодо України.

