- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 904
- Час на прочитання
- 1 хв
Історична угода з Францією: Зеленський пояснив, що отримає Україна
Угода передбачає посилення авіації, нашого захисту неба, наших інших оборонних спроможностей.
Сьогодні, 17 листопада, у Парижі Володимир Зеленський та Еммануель Макрон підписали важливу угоду для України.
Про деталі президент повідомив в телеграм.
«Підписали разом із Емманюелем Макроном декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері придбання Україною оборонного обладнання. Документ, який дає нашій країні можливість придбати військове обладнання з французької оборонної промислової та технологічної бази, зокрема 100 літаків Rafale F4 до 2035 року для бойової авіації України, системи ППО SAMP-T, радари до систем ППО, ракети класу „повітря-повітря“ та авіабомби», — уточнив президент.
Також, зі слів Зеленського, уже цього року розпочнуться спільні проєкти між нашими оборонними галузями.
«Спільно вироблятимемо дрони-перехоплювачі, працюватимемо над розвитком критичних технологій та компонентів, які можуть бути інтегровані в українські безпілотники», — додав він.
Нагадаємо, Володимир Зеленський та Еммануель Макрон підписали декларацію щодо придбання Україною оборонного обладнання. Також стало відомо, що Україна замовила у Франції 100 винищувачів Rafale для свого війська.