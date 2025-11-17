ТСН у соціальних мережах

Політика
904
1 хв

Історична угода з Францією: Зеленський пояснив, що отримає Україна

Угода передбачає посилення авіації, нашого захисту неба, наших інших оборонних спроможностей.

Анастасія Павленко
Зеленський і Макрон

Зеленський і Макрон / © Associated Press

Сьогодні, 17 листопада, у Парижі Володимир Зеленський та Еммануель Макрон підписали важливу угоду для України.

Про деталі президент повідомив в телеграм.

«Підписали разом із Емманюелем Макроном декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері придбання Україною оборонного обладнання. Документ, який дає нашій країні можливість придбати військове обладнання з французької оборонної промислової та технологічної бази, зокрема 100 літаків Rafale F4 до 2035 року для бойової авіації України, системи ППО SAMP-T, радари до систем ППО, ракети класу „повітря-повітря“ та авіабомби», — уточнив президент.

Також, зі слів Зеленського, уже цього року розпочнуться спільні проєкти між нашими оборонними галузями.

«Спільно вироблятимемо дрони-перехоплювачі, працюватимемо над розвитком критичних технологій та компонентів, які можуть бути інтегровані в українські безпілотники», — додав він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський та Еммануель Макрон підписали декларацію щодо придбання Україною оборонного обладнання. Також стало відомо, що Україна замовила у Франції 100 винищувачів Rafale для свого війська.

