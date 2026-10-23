«Історично Росія»: Путін нахабно зазіхнув на українські території

Володимир Путін / © Associated Press

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«Фюрер» Російської Федерації Володимир Путін зухвало назвав «недоречними» заявив України про територіальні втрати.

Про це диктатора заявив в інтерв’ю своєму відданому пропагандисту Павлу Зарубіну.

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Путін нахабно висловився про те, що окуповані українські землі вважає «історично російськими».

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«Це не їхня територія, це територія історично Росії», — заявив господар Кремля, вдаючись до відвертої брехні.

Свої загарбницькі апетити він прикрив вигадками про нібито добровільне «волевиявлення» жителів так званої «Новоросії» про «возз’єднання» із РФ.

Не обійшлося й без заїждженої кремлівської пропаганди про те, що, мовляв, українці та росіяни — «один народ». Свою заяву він пояснив маячнею про «останні генетичні дослідження».

Зауважимо, ці брехливі тезу Кремль роками використовує, намагаючись виправдати «історичною справедливістю» окупацію України і початок так званої «сво».

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський пояснив, чому Путін розпочав війну проти України. Він наголосив, що очільник Кремля систематично спотворює історію, навмисно звужуючи витоки української державності, намагаючись нав’язати світу хибне уявлення, ніби історія України почалася лише після революції 1917 року. Вдаючись до псевдоісторичних маніпуляцій, Путін цілеспрямовано насаджує російському суспільству міф про необхідність відродження Радянського Союзу.

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