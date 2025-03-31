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Історик пояснив, чому у Росії немає шансів перемогти Україну
Росія історично не здана вести тривалу війну без допомоги союзників.
Росія за всю свою історію не виграла жодної війни без допомоги союзників, яка тривала більше одного року.
Про це в етері Еспресо розповів історик, офіцер 3-ї ОШБр Олександр Алфьоров.
Він заявив, що Росія не здатна продовжувати війну як держава.
"Це держава-спринтер у веденні війни. Це швидкі реакції, коли вони намагаються якомога скоріше масою захопити території. Маса ж не є універсальним солдатом, у такій системі людини в армії немає. Це система побудована на гарматному мʼясі. Відповідно така система розрахована на те, щоб “закидати противника шапками”. Росія не здатна воювати на довгій дистанції", - пояснив Алфьоров.
За його словами, Росія не здана вести тривалу війну без допомоги союзників і не виграла жодної подібної війни за всю свою історію.
"Прикладом цьому є всі ті війни, де вона затримувалась понад два роки. У тому числі після “3 днів захоплення Києва” росіяни пішли просити зброю до Ірану. Потім же почали отримувати допомогу від КНДР. Вони говорять, що будуть битись, але в них настільки слабо розвинена логістика й розуміння корпоративної етики, що можуть катапультувати частину армії. Всі ті війни, де Росія трималась від року до півтора без союзників, вона програвала. Це приклади ленд-лізу, який вона випрошувала ледь не на колінах, потім відрити другий фронт під час Другої світової війни", - додав він.
Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що загроза російської агресії існуватиме до того часу, поки господарем Кремля залишається Путін або поки в Росії не вичерпаються людські та матеріальні ресурси.
Ми раніше інформували, що експерт прокоментував можливість масштабного наступу РФ.