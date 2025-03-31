Історик пояснив, чому у Росії немає шансів перемогти Україну

Історик про війну / © Associated Press

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Росія за всю свою історію не виграла жодної війни без допомоги союзників, яка тривала більше одного року.

Про це в етері Еспресо розповів історик, офіцер 3-ї ОШБр Олександр Алфьоров.

Він заявив, що Росія не здатна продовжувати війну як держава.

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"Це держава-спринтер у веденні війни. Це швидкі реакції, коли вони намагаються якомога скоріше масою захопити території. Маса ж не є універсальним солдатом, у такій системі людини в армії немає. Це система побудована на гарматному мʼясі. Відповідно така система розрахована на те, щоб “закидати противника шапками”. Росія не здатна воювати на довгій дистанції", - пояснив Алфьоров.

За його словами, Росія не здана вести тривалу війну без допомоги союзників і не виграла жодної подібної війни за всю свою історію.

"Прикладом цьому є всі ті війни, де вона затримувалась понад два роки. У тому числі після “3 днів захоплення Києва” росіяни пішли просити зброю до Ірану. Потім же почали отримувати допомогу від КНДР. Вони говорять, що будуть битись, але в них настільки слабо розвинена логістика й розуміння корпоративної етики, що можуть катапультувати частину армії. Всі ті війни, де Росія трималась від року до півтора без союзників, вона програвала. Це приклади ленд-лізу, який вона випрошувала ледь не на колінах, потім відрити другий фронт під час Другої світової війни", - додав він.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що загроза російської агресії існуватиме до того часу, поки господарем Кремля залишається Путін або поки в Росії не вичерпаються людські та матеріальні ресурси.

Ми раніше інформували, що експерт прокоментував можливість масштабного наступу РФ.