ISW прокоментував, чому Кремль не відреагував на річницю повномасштабної війни в Україні

Кремль не коментував першу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого, ймовірно, через те, що Росія не досягла жодної із заявлених цілей.

Також вона не досягла значних територіальних здобутків з липня 2022 року.

Про це пише ISW

Президент Росії Володимир Путін і його адміністрація не робила жодних заяв щодо ювілею, хоча Путін робив численні публічні виступи протягом останніх трьох днів. Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв зробив провокаційні заяви про те, що Росія виграє війну, і повторив, що для Росії життєво важливо досягти своїх цілей «відсунути кордони, які загрожують (Росії - ред.), наскільки це можливо, навіть якщо вони є кордони Польщі».

Раніше оцінював, що Кремль використовував Медведєва для підтримки інформаційних кампаній, націлених на військову підтримку України Заходом, і для відволікання уваги від військових невдач Росії. Заяви Медведєва підкреслюють той факт, що Кремль продовжує переслідувати свої нереалістичні максималістські цілі, навіть попри те, що він не може запропонувати російському народу значних успіхів після року дорогої війни в Україні.

Вибрані російські блогери прокоментували мовчання Кремля на першу річницю війни. Колишній російський офіцер і завзятий критик Кремля Ігор Гіркін розкритикував заяви Медведєва як маячню та поскаржився на те, що ніхто не пам’ятає про великі втрати російського десантника під час бою за аеродром Гостомель під Києвом 24 лютого 2022 року. Гіркін заявив, що давно прогнозував, що Росія вступила в тривалу і виснажливу війну. Він зазначив, що дуже важко перемогти державу, яка отримує зовнішню підтримку за допомогою невмотивованих сил Росії, відсутності громадянського суспільства та сильного промивання мізків.

Пов’язаний із Кремлем один з блогерів намагався применшити військові невдачі Росії, висловлюючи подяку за те, що війна виявила недоліки, але засмучував високу ціну, заплачену російською кров’ю. Він також посилив брехливий наратив Кремля про те, що війна була необхідна для припинення нібито української «агресії» на Донбасі. Його заяви точно відображають коментарі неназваних пов’язаних з Кремлем чиновників для Financial Times, які відзначили, що Путін намагатиметься представити катастрофічні військові невдачі Росії як необхідний досвід, який Росія використовуватиме для підготовки до майбутньої передбачуваної агресії НАТО проти Росії, якої Путін нібито боїться.

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Зазначимо, військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія на річницю повномасштабної війни проти України завдасть масованих ракетних ударів по нашій території, проте загроза обстрілів залишається.

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