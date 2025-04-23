ISW: Путін може вимагати від Заходу припинення військової допомоги Україні в обмін на перемир'я

Путін може вимагати від Заходу припинення військової допомоги Україні. / © Володимир Зеленський

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Росія, ймовірно, намагатиметься використати переговори про повне припинення вогню в Україні для досягнення вигідних для себе поступок від Сполучених Штатів та Європейського Союзу. Однією з головних умов, яку може висунути Кремль, є повне припинення постачання зброї Україні західними союзниками.

Так вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW)

ISW зазначає, що Росія вже робить спроби зацікавити США економічними проєктами, не пов'язаними з війною в Україні, ймовірно, з метою створення підґрунтя для майбутніх вимог щодо українського питання. Як приклад, аналітики наводять статтю помічника президента РФ Миколи Патрушева в "Коммерсанті", де він закликає до спільної російсько-американської роботи в Арктиці.

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Ці російські ініціативи контрастують із позицією адміністрації Трампа, яка наголошує, що будь-яке економічне партнерство між США та Росією можливе лише після встановлення стійкого припинення вогню в Україні.

Експерти ISW нагадують, що офіційні особи Кремля неодноразово заявляли про готовність до переговорів щодо завершення війни, намагаючись перекласти відповідальність за відсутність прогресу на Україну. Водночас Володимир Путін відхилив низку пропозицій щодо повного або тимчасового припинення вогню, зокрема ініціативу України та США від 18 березня, пропозицію продовжити одностороннє "великоднє перемир'я", підтриману Києвом та Вашингтоном, а також нещодавню пропозицію Володимира Зеленського щодо мораторію на удари по цивільній інфраструктурі.

Аналізуючи дії Путіна, ISW припускає, що російський лідер може ставити під сумнів здатність України отримувати подальшу військову допомогу від союзників у разі повного припинення вогню. У зв'язку з цим, ймовірно, Кремль намагатиметься обумовити свою згоду на повне припинення вогню вимогою до США та ЄС повністю зупинити постачання зброї Україні.

Раніше повідомлялось, що Верховний представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що США не використали свої “інструменти” для тиску на Росію.