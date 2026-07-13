Італія хоче включити Україну у нове «європейське НАТО»

Гвідо Крозетто / © Associated Press

Реклама

Майбутня архітектура безпеки Європи повинна бути континентальною, а не обмежуватися лише країнами Європейського Союзу і до неї, на думку міністра оборони Італії Гвідо Крозетто, має увійти й Україна.

Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.

За його словами, нова модель європейської безпеки має передбачати партнерство не лише між державами ЄС, а й із Великою Британією, Норвегією, Швейцарією, Молдовою, країнами Західних Балкан, Туреччиною та Україною.

Реклама

«Довгостроковою відповіддю має стати перспектива посилення оборони, яка не обмежується лише кордонами ЄС, а є справді континентальною та передбачає партнерство з Великою Британією, Норвегією, Швейцарією, Молдовою, країнами Західних Балкан, Туреччиною та Україною», — наголосив Крозетто.

Міністр також зазначив, що через стрімкі зміни безпекового середовища європейські уряди більше не можуть планувати розвиток оборонних спроможностей на 10–15 років уперед.

«Уряди більше не можуть обмежуватися плануванням спроможностей, які будуть доступні через десять чи п’ятнадцять років, коли ситуація повністю зміниться», — сказав він.

Крозетто також звернув увагу на сигнали щодо можливого скорочення військової присутності США в Європі через зміну пріоритетів Вашингтона.

Реклама

У стратегічному документі Міністерства оборони Італії на 2027–2029 роки серед ключових напрямів визначено розвиток супутникового зв’язку, посилення захисту підводної критичної інфраструктури, кібербезпеки та протидії дезінформації.

«Потрібно створити національний і європейський центр протидії гібридній війні», — заявив Крозетто.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у зустрічі лідерів держав «коаліції охочих», яка відбудеться в Парижі за участю генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Ми раніше інформували, що Кремль дедалі активніше переносить військове протистояння за межі України, посилюючи тиск на країни НАТО та розгортаючи інформаційні й військові провокації в Європі.

Реклама

Новини партнерів