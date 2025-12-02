ТСН у соціальних мережах

Політика
32
1 хв

Італія офіційно затвердила новий пакет військової допомоги для України

Уряд Італії оприлюднив міжвідомчий декрет, що санкціонує передачу Україні чергового — уже 12-го — пакету військової допомоги.

Олена Кузьмич
Італія

Італія / © Wikipedia

Італійський уряд офіційно затвердив черговий оборонний пакет для України, про що свідчить оприлюднений міжвідомчий декрет. Документ підписаний міністром оборони та погоджений із главою МЗС країни.

Про це пише ANSA

Декрет передбачає безоплатну передачу транспортних засобів, озброєння та іншого військового обладнання. Їхній точний перелік міститься у секретній довідці Генштабу, тому не розголошується. Водночас зазначено, що опис озброєння робитиметься виключно для бухгалтерського обліку, а строки передачі мають бути максимально стислими.

Італія вже передала Україні 11 оборонних пакетів загальною орієнтовною вартістю до 3 мільярдів євро.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес оголосив, що його країна виділить 1 млрд євро на закупівлю військового обладнання у США для його використання в Україні. Крім озброєння для України, кошти також підуть на придбання генераторів, щоб пом’якшити наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру.

32
